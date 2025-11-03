Fußball-Kreisliga A4 Lars Klinger ist Rheinhöhens Fels in der Brandung 03.11.2025, 07:47 Uhr

i Lars Klinger verdiente sich beim Auswärtssieg der SG Rheinhöhen in Spay ein Sonderlob seines Trainers Jens Mosel. Andreas Hergenhahn

Für die FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen wird in der Fußball-Kreisliga A4 die Luft im Tabellenkeller nach der neuerlichen Niederlage in Vallendar immer dünner. Die SG Rheinhöhen beendete unterdessen beim Schlusslicht in Rhens ihre Durststrecke.

Die SG Bogel/Reitzenhain/Bornich ist bei Saison-Halbzeit der beste Rhein-Lahn-Vertreter in der Fußball-Kreisliga A4. Die SG Rheinhöhen befindet sich in ruhigem Fahrwasser, während die FSV Osterspai in akuter Abstiegsgefahr schwebt. Thomas Dreger hält, André Dillenberger trifft SG Bogel/Reitzenhain/Bornich - TuS Niederberg 2:1 (0:1).







