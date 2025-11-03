Fußball-Kreisliga A4
Lars Klinger ist Rheinhöhens Fels in der Brandung
Lars Klinger verdiente sich beim Auswärtssieg der SG Rheinhöhen in Spay ein Sonderlob seines Trainers Jens Mosel.
Andreas Hergenhahn

Für die FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen wird in der Fußball-Kreisliga A4 die Luft im Tabellenkeller nach der neuerlichen Niederlage in Vallendar immer dünner. Die SG Rheinhöhen beendete unterdessen beim Schlusslicht in Rhens ihre Durststrecke.

Die SG Bogel/Reitzenhain/Bornich ist bei Saison-Halbzeit der beste Rhein-Lahn-Vertreter in der Fußball-Kreisliga A4. Die SG Rheinhöhen befindet sich in ruhigem Fahrwasser, während die FSV Osterspai in akuter Abstiegsgefahr schwebt.

Thomas Dreger hält, André Dillenberger trifft

SG Bogel/Reitzenhain/Bornich - TuS Niederberg 2:1 (0:1).

