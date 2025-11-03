Für die FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen wird in der Fußball-Kreisliga A4 die Luft im Tabellenkeller nach der neuerlichen Niederlage in Vallendar immer dünner. Die SG Rheinhöhen beendete unterdessen beim Schlusslicht in Rhens ihre Durststrecke.
Lesezeit 1 Minute
Die SG Bogel/Reitzenhain/Bornich ist bei Saison-Halbzeit der beste Rhein-Lahn-Vertreter in der Fußball-Kreisliga A4. Die SG Rheinhöhen befindet sich in ruhigem Fahrwasser, während die FSV Osterspai in akuter Abstiegsgefahr schwebt.
Thomas Dreger hält, André Dillenberger trifft
SG Bogel/Reitzenhain/Bornich - TuS Niederberg 2:1 (0:1).