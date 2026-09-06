Vordereifel überrascht Sinzig Landskrone dreht 1:2-Pausenrückstand zu einem 6:2-Sieg Daniel Fischer 06.09.2026, 19:57 Uhr

i Yannick Schweigert (am Ball) setzte sich mit seiner SG Landskrone Heimersheim beim TuS Oberwinter (links Andre Kläser) nach Rückstand mit 6:2 durch. Martin Gausmann

Am fünften Spieltag der Fußball-Kreisliga A 5 dreht die SG Landskrone den Rückstand zur Pause und setzt sich an die Tabellenspitze. TuS Kottenheim kann dritten Sieg in Serie mitnehmen.

Am fünften Spieltag der Fußball-Kreisliga A 5 hielt sich von den bisherigen drei führenden Teams nur die SG Landskrone Heimersheim schadlos und liegt damit nun mit zwei Zählern Vorsprung an der Tabellenspitze. Während der TuS Kottenheim den dritten Sieg in Serie verbuchte, überraschte Aufsteiger FSG Vordereifel gegen die SG Inter Sinzig/Bad Breisig.







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