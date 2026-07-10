Auftakt in der Kreisliga A3 Kracher für Ahrbach und ein erstes Favoritentreffen Marco Rosbach 10.07.2026, 21:22 Uhr

i Mit dem Gewinn des Kreispokals hat die SG Reitzenhain/Bogel/Bornich ihre starke Saison in der Kreisliga A4 gekrönt. Jetzt kehrt das Team von den Loreleyhöhen in den Kreis Rhein-Lahn zurück und gehört in der Kreisliga A3 zu den Mitfavoriten. Weiss René. René Weiss

Rhein-Lahn trifft Westerwald: In den vergangenen Spielzeiten ist dieser Vergleich in der Kreisliga A3 deutlich zugunsten der WW-Fußballer ausgegangen. Wird sich daran etwas ändern? Gleich der erste Spieltag wartet mit einem spannenden Duell auf.

Nachdem die für die Rheinlandliga und die Bezirksligen zuständigen Kollegen vorgelegt hatten, hat nun Alexander Wiediker als Staffelleiter der Kreisliga A3 nachgezogen und als Erster im Bezirk Ost des Fußballverbands Rheinland den Plan für die höchste Kreisklasse vorgestellt.







Artikel teilen

Artikel teilen