Rhein-Lahn trifft Westerwald: In den vergangenen Spielzeiten ist dieser Vergleich in der Kreisliga A3 deutlich zugunsten der WW-Fußballer ausgegangen. Wird sich daran etwas ändern? Gleich der erste Spieltag wartet mit einem spannenden Duell auf.
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Nachdem die für die Rheinlandliga und die Bezirksligen zuständigen Kollegen vorgelegt hatten, hat nun Alexander Wiediker als Staffelleiter der Kreisliga A3 nachgezogen und als Erster im Bezirk Ost des Fußballverbands Rheinland den Plan für die höchste Kreisklasse vorgestellt.