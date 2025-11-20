TuS Fortuna empfängt den SC Kottenheim und Bad Bodendorf holen Spiel nach Jan Müller 20.11.2025, 13:04 Uhr

i Symbolbild dpa

Für den TuS Kottenheim und den SC Bad Bodendorf ist das Fußballjahr noch nicht beendet. Am Sonntag spielen beide noch einmal gegeneinander.

Während sich der Großteil der Mannschaften in der Fußball-Kreisliga A 5 bereits im Winterschlaf befindet, kämpfen am Sonntag (14.45 Uhr) der TuS Fortuna Kottenheim und der SC Bad Bodendorf im Nachholspiel um nicht unwesentliche Punkte. Die Tabellennachbarn befinden sich mit 16 (Kottenheim) respektive 18 Punkten (Bad Bodendorf) eigentlich im Niemandsland der Liga – und doch würde ein Dreier beide Teams deutlich entspannter in die Winterpause ...







