Plaidt 3:2 gegen SG Ahrtal Kottenheim gewinnt Spitzenspiel gegen SG Landskrone Daniel Fischer 04.10.2026, 19:13 Uhr

i Fortuna Kottenheim bejubelt das 3:1 gegen Heimersheim. Jörg Niebergall

In der Fußball-Kreisliga A5 setzten sich TuS Kottenheim und FC Plaidt an der Spitze ab. Überraschungssieg von DJK Plaidt gegen SG Ahrtal. Timo Franzwn glänzt mit Doppelpack für FC Plaidt.

Im Mittelpunkt des neunten Spieltages der Fußball-Kreisliga A 5 standen zwei Spitzenspiele, die an den TuS Kottenheim und den FC Plaidt gingen, womit sich beide Teams an der Tabellenspitze etwas absetzen konnten. Für die größte Überraschung sorgte die DJK Plaidt mit einem Auswärtssieg bei der SG Ahrtal.







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