Kader der Kreisliga A1
Konkurrenten trauen vor allem Alpenrod den Aufstieg zu
Liefern sich die SG Alpenrod (links Finley Haas) und die SG Wallmenroth (rechts Leon Petri) einen Zweikampf um die Meisterschaft
Liefern sich die SG Alpenrod (links Finley Haas) und die SG Wallmenroth (rechts Leon Petri) einen Zweikampf um die Meisterschaft? Beide Teams peilen jedenfalls eine Top-3-Platzierung an und bekommen von den meisten Konkurrenten die Favoritenrolle zugeschustert.
Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2026

Weitefeld und Rennerod sind raus aus der Liga – die Karten sind neu gemischt. Neu sind auch Herschbach-Schenkelberg aus der A2 und Westerburg II aus der A3. Die Favoriten sind neben Alpenrod die früheren Bezirksligisten Wallmenroth und Neitersen.

Lesezeit 7 Minuten
Wenn die SG Neitersen am Freitag, 7. August, die SG Lasterbach empfängt, erfolgt auf dem Kunstrasenplatz in Altenkirchen der erste Anpfiff der Kreisliga-A1-Spielzeit 2026/27. 15 Minuten später rollt dann auch beim Neuling, der aus der A2-Staffel im Sommer in die A1 wechselte, SG Herschbach-Schenkelberg, der Ball.
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