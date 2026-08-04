Weitefeld und Rennerod sind raus aus der Liga – die Karten sind neu gemischt. Neu sind auch Herschbach-Schenkelberg aus der A2 und Westerburg II aus der A3. Die Favoriten sind neben Alpenrod die früheren Bezirksligisten Wallmenroth und Neitersen.
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Wenn die SG Neitersen am Freitag, 7. August, die SG Lasterbach empfängt, erfolgt auf dem Kunstrasenplatz in Altenkirchen der erste Anpfiff der Kreisliga-A1-Spielzeit 2026/27. 15 Minuten später rollt dann auch beim Neuling, der aus der A2-Staffel im Sommer in die A1 wechselte, SG Herschbach-Schenkelberg, der Ball.