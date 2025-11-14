Fußball-Kreisliga A3 Kommt der Primus zur rechten Zeit an den Märchenwald? 14.11.2025, 08:21 Uhr

i Spannende Szene vor dem Diezer Kasten: Hier tut SV-Verteidiger Okan Turan (Zweiter von links) alles, um Unterwesterwalds Torjäger Leon Schug nicht zur Entfaltung kommen zu lassen. Andreas Hergenhahn

So kann’s in der Staffel 3 der Fußball-Kreisliga A aus Rhein-Lahn-Sicht bleiben. Während die Mannschaften aus dem Westerwald-Kreis den Titel unter sich ausmachen, droht am anderen Ende der Rangliste einem WW-Trio der Abstieg in die B-Klasse.

Auch in der Fußball-Kreisliga A3 fällt am Sonntagnachmittag für knapp drei Monate der Vorhang. Dabei will der SV Diez-Freiendiez seinen erspielten Nimbus als stärkster Rhein-Lahn-Vertreter mit einem Heimsieg gegen Schlusslicht SG Ahrbach II untermauern.







Artikel teilen

Artikel teilen