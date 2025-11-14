Kommt der Primus zur rechten Zeit an den Märchenwald?

So kann’s in der Staffel 3 der Fußball-Kreisliga A aus Rhein-Lahn-Sicht bleiben. Während die Mannschaften aus dem Westerwald-Kreis den Titel unter sich ausmachen, droht am anderen Ende der Rangliste einem WW-Trio der Abstieg in die B-Klasse.
Auch in der Fußball-Kreisliga A3 fällt am Sonntagnachmittag für knapp drei Monate der Vorhang. Dabei will der SV Diez-Freiendiez seinen erspielten Nimbus als stärkster Rhein-Lahn-Vertreter mit einem Heimsieg gegen Schlusslicht SG Ahrbach II untermauern.