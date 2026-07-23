Enrico Köppen führte die Reinhardt’s Elf zu Aufstiegen von der D-Klasse bis in die Kreisliga A, doch nun ist das Fußballmärchen vorbei: Der Verein hat seine Mannschaft abgemeldet.
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Als Enrico Köppen im August 2021 den Fußball-Oberligisten FV Engers verließ, sich eine neue Heimat auf dem Asterstein aufbaute und zusammen mit seinen Cousins Manjano Gerhartz und Diego Reinhardt die neue Reinhardt’s Elf, die es fünf Jahre lang nicht gegeben hat, ins Leben rief, da begann ein kleines Fußballmärchen.