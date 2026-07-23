Asterstein-Märchen ist vorbei Köppens 46 Tore reichen der Reinhardt’s Elf nicht Stefan Lebert 23.07.2026, 16:36 Uhr

i Die vergangene Saison in der Kreisliga A 4 hat die Reinhardt's Elf um Kapitän und Spielertrainer Enrico Köppen (in Rot) auf dem achten Platz abgeschlossen. Nach dem Rückzug ist der Verein vom Asterstein erst einmal Geschichte. Jörg Niebergall

Enrico Köppen führte die Reinhardt’s Elf zu Aufstiegen von der D-Klasse bis in die Kreisliga A, doch nun ist das Fußballmärchen vorbei: Der Verein hat seine Mannschaft abgemeldet.

Als Enrico Köppen im August 2021 den Fußball-Oberligisten FV Engers verließ, sich eine neue Heimat auf dem Asterstein aufbaute und zusammen mit seinen Cousins Manjano Gerhartz und Diego Reinhardt die neue Reinhardt’s Elf, die es fünf Jahre lang nicht gegeben hat, ins Leben rief, da begann ein kleines Fußballmärchen.







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