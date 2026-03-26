In der Kreisliga A 5 sorgt ein Fair-Play-Moment für Aufsehen, während der Kampf um die Tabellenspitze und der Abstiegskampf für Spannung sorgen. Überraschungen und hitzige Begegnungen prägen den Spieltag.
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Der 19. Spieltag der Fußball-Kreisliga Staffel A 5 wurde bereits am Mittwochabend eröffnet. Nach dem Unentschieden zwischen der SG Dernau/Mayschoß und dem SV Masburg steigen am kommenden Wochenende fünf weitere Spiele. Die Partie zwischen der DJK Plaidt und dem TuS Kottenheim wurde auf Ende April verlegt.