Nach Tor Foul zugegeben Klaus Fahrenkrog verdient sich die Fair-Play-Krone Jan Müller 26.03.2026, 12:46 Uhr

i Starke Aktion von Klaus Fahrenkrog (rechts): Der Masburger erzielte beim 1:1 bei der SG Dernau das vermeintliche 2:1 für seinen SVM (links der spielende Co-Trainer Björn Gilles). Der Schiri gab das Tor, aber dann intervenierte Fahrenkrog und gab zu, dass er vor der Torerzielung Dernaus Schlussmann Jonas Marner am Kopf getroffen hatte. Der Treffer wurde zurückgenommen, die vorgezogene Partie endete 1:1. Alfons Benz

In der Kreisliga A 5 sorgt ein Fair-Play-Moment für Aufsehen, während der Kampf um die Tabellenspitze und der Abstiegskampf für Spannung sorgen. Überraschungen und hitzige Begegnungen prägen den Spieltag.

Der 19. Spieltag der Fußball-Kreisliga Staffel A 5 wurde bereits am Mittwochabend eröffnet. Nach dem Unentschieden zwischen der SG Dernau/Mayschoß und dem SV Masburg steigen am kommenden Wochenende fünf weitere Spiele. Die Partie zwischen der DJK Plaidt und dem TuS Kottenheim wurde auf Ende April verlegt.







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