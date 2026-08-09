Auftakt in der A2
Klare Siege für Vettelschoß, Weißenthurm und Ellingen
Die Spieler SV Rheinbreitbach (rote Trikots) zeigten gegen die SG Ellingen viel Einsatz. Doch die Kombinierten waren letztlich e
Die Spieler SV Rheinbreitbach (rote Trikots) zeigten gegen die SG Ellingen viel Einsatz. Doch die Kombinierten waren letztlich eine Nummer zu groß und feierten einen 4:0-Heimsieg.
Heinz-Werner Lamberz

Nach einem 7:1-Erfolg hat die SG Vettelschoß/St. Katharinen den ersten Platz in der Kreisliga A2 übernommen. Zwei weitere Teams konnten am ersten Spieltag ebenfalls mit deutlichen Siegen glänzen. 

Lesezeit 3 Minuten
Die Top-Favoriten ließen gleich am ersten Spieltag der Fußball-Kreisliga A2 die Muskeln spielen: Der Bezirksliga-Absteiger SG Vettelschoß überrollte den VfL Oberlahr mit 7:1, die SG Weißenthurm wies den Vorjahresdritten aus Niederbieber mit 7:2 in die Schranken und der amtierende Kreispokalsieger und Vizemeister SG Ellingen besiegte den SV Rheinbreitbach mit 4:0.
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