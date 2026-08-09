Auftakt in der A2 Klare Siege für Vettelschoß, Weißenthurm und Ellingen Daniel Korzilius 09.08.2026, 19:07 Uhr

i Die Spieler SV Rheinbreitbach (rote Trikots) zeigten gegen die SG Ellingen viel Einsatz. Doch die Kombinierten waren letztlich eine Nummer zu groß und feierten einen 4:0-Heimsieg. Heinz-Werner Lamberz

Nach einem 7:1-Erfolg hat die SG Vettelschoß/St. Katharinen den ersten Platz in der Kreisliga A2 übernommen. Zwei weitere Teams konnten am ersten Spieltag ebenfalls mit deutlichen Siegen glänzen.

Die Top-Favoriten ließen gleich am ersten Spieltag der Fußball-Kreisliga A2 die Muskeln spielen: Der Bezirksliga-Absteiger SG Vettelschoß überrollte den VfL Oberlahr mit 7:1, die SG Weißenthurm wies den Vorjahresdritten aus Niederbieber mit 7:2 in die Schranken und der amtierende Kreispokalsieger und Vizemeister SG Ellingen besiegte den SV Rheinbreitbach mit 4:0.







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