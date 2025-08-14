Nachdem die ersten Duftmarken gesetzt sind, steht am Wochenende der 2. Spieltag der Fußball-Kreisliga A3 auf dem Programm. Dabei trifft das Rhein-Lahn-Sextett ausnahmslos auf Kontrahenten aus dem Westerwaldkreis.

Die Eindrücke der Premieren-Runde bestätigen oder ein anderes Gesicht zeigen. Die Palette der individuellen Ansprüche der Mannschaften in der Fußball-Kreisliga A3 ist bunt gemischt.

SG Guckheim/Kölbingen – SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth II (Fr., 19.30 Uhr, in Kölbingen). „Hundsangen ist in dieser Klasse mit das Maß aller Dinge. Wir müssen gegenüber dem Derbysieg in Westerburg eine Schippe drauflegen, um auf Augenhöhe zu sein“, fordert Guckheims Trainer Thomas Benner eine Steigerung gegenüber der Vorwoche. Kollege Jannik Bendel sieht seine Elf ebenfalls noch nicht am Optimum: „Trotz des 3:0-Sieges zum Auftakt müssen wir besonders spielerisch zulegen. Guckheim wird große Herausforderung, da müssen wir an die Leistungsgrenze kommen, um die drei Punkte zu holen.“

Coach Dietrich muss auf John Roßtäuscher verzichten

SG Birlenbach/Schönborn – SG Elbert/Horbach (Sa., 19 Uhr). Wegen des großen Jugendturniers, bei dem am Wochenende jede helfende Hand des Vereins gebraucht wird, weicht die SG BS bei ihrer Heimpremiere auf den späten Samstagabend aus. Im Vorjahr trennten sich die Kontrahenten zweimal 1:1. Ob’s im dritten Anlauf klappt, dass sich ein Team die maximale Punktausbeute schnappt? „Ich bin gespannt, ob wir uns endlich für unsere Arbeit belohnen“, hofft Heimtrainer Chris-Jannick Dietrich auf den ersten Dreier der Runde. Bei diesem Vorhaben muss er auf John Roßtäuscher verzichten. „Ansonsten dürfte alles an Bord sein.“ Elberts Trainer Christian Stera hatte an der 0:2-Niederlage gegen den TuS Holzhausen zu knabbern. „Wichtig ist, dass wir uns weniger unter Druck setzen, aber mehr Mut und Ideen als beim Saisonstart erzeugen.“

SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod II – SV Diez-Freiendiez (So., 12.30 Uhr, in Ruppach-Goldhausen). Nach dem 2:2 gegen die tief stehende SG Unterwesterwald geht’s für den SV gegen einen weiteren Neuling. SG-Trainer Janik Herz setzt auf Heimstärke. „Mit einer ordentlichen Leistung streben wir zumindest einen Zähler an.“ SV-Trainer Serkan Akcakaya erhofft sich mehr spielerisch Raffinesse und Esprit. „Das brauchen wir, um gegen die Ahrbacher Zweite zu gewinnen.“

SG Mühlbachtal – SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod II (So., 14.30 Uhr, in Miehlen). „Da kommt ein Gradmesser in den Ehrlich. Wir wollen beim Sportwochenende unseren Zuschauern zeigen, dass wir es besser können als zuletzt. Gute Ansätze sind zwar schon zu sehen, aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht wieder in alte Muster abrutschen“, so Mühlbachtals Coach Tobias Göbel, der einen längerfristigen Prozess erwartet. „Außerdem müssen wir weiter an unserer Chancenverwertung arbeiten.“ Das Heimaufgebot füllt sich zwar, aber der gesperrte Moritz Lehner fehlt weiterhin. Kollege Patrick Weber fährt unbedarft ins Blaue Ländchen. „Der Gegner ist für uns eine große Unbekannte. Wir können uns nur an Mühlbachtals nacktem Ergebnis orientieren, wollen aber mindestens einen Punkt mitnehmen.“

SG Unterwesterwald – SG Altendiez/Gückingen (So., 14.30 Uhr, in Nomborn). Nach dem respektablen 2:2 am Freiendiezer Wirt erwartet David Isola, der Trainer der gastgebenden Vierer-Kombinierten, einen harten Brocken, geht die Partie aber mit einem guten Gefühl an. „Wir dürfen defensiv wenig zulassen und wollen vorne unsere Nadelstiche setzen.“ Marcel Hannappel, Trainer der SG AG, weiß, was sein Team erwartet. „Wir stellen uns auf einen heißen Fight ein: Aufsteiger und Euphorie beim ersten Heimspiel. Wir wollen da weitermachen, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Der Kader steht soweit, wir hoffen, dass Fabian Meister nach seinen Rückenproblemen zurückkehrt.“

„Wir wollen in jedem Heimspiel punkten.“

TuS Holzhausens Trainer Jonas Ohlemacher vor dem Gastspiel des TuS Niederahr an der Bäderstraße

TuS Holzhausen – TuS Niederahr (So., 14.30 Uhr). Den 2:0-Auswärtssieg in Oberelbert will der TuS mit einem erfolgreichen Heimdebüt aufwerten, muss dabei aber das gesperrte Duo Jules Kornas und Maurice Linscheid verzichten. Die Niederahrer sind nach der 0:4-Heimschlappe gegen die starke SG Horressen bereits unter Zugzwang. „Wir müssen aufpassen, dass wir nicht frühzeitig in der Versenkung verschwinden. Dazu brauchen wieder unsere gewohnte Stabilität. Personell gibt’s wieder mehr Alternativen“, so Trainer Jonas Pörtner. Kollege Jonas Ohlemacher erwartet, dass die Niederahrer die happige Auftakt-Niederlage geraderücken wollen. „Wir müssen wieder geschlossen und kämpferisch alles dagegen stellen. Personell fallen neben den Gesperrten drei weitere Spieler wegen Urlaubs aus. Aber wir wollen in jedem Heimspiel punkten.“

SG Horressen-Elgendorf – TuS Burgschwalbach II (So., 15 Uhr). Dass der Mitaufsteiger aus den Montabaurer Stadtteilen zu den aussichtsreichsten Titelanwärtern zu zählen ist, unterstrich der frühere Verbandsligist in Niederahr nachhaltig. SG-Trainer Niklas Wörsdörfer hält den Ball aber betont flach. „Wir wollen auf dem gelungenen Auftakt aufbauen und den Schwung mitnehmen. Burgschwalbach dürfen wir auf keinen Fall unterschätzen, denn sie sind mit einigen ehemaligen Bezirksliga-Spielern gespickt.“

Andreas Müller zählt die SG ebenfalls zu den Spitzenteams der Liga: „Daher wird es für uns eine brutal schwere Aufgabe, bei der wir Underdog sind. Ich freue mich aber auf solche Spiele und möchte diese Vorfreude und Mentalität auch in meiner Mannschaft spüren. In der Vergangenheit haben wir gezeigt, dass wir auch gegen solche Gegner punkten können. Allerdings benötigen wir wieder mehr Offensivaktionen und die notwendige Effektivität vor dem Tor.“ Fehlen wird definitiv Nico Goliasch (Rote Karte).