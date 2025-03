Es ist enorm spannend vorn wie hinten in der Fußball-Kreisliga A 4. Gerne würde die Reinhardt’s Elf durch einen Sieg über Augst den Anschluss an die Spitze herstellen. Und hinten kommt es zum Kellerduell VfR Koblenz gegen SG Rheindörfer.

Nur eine Woche nachdem der VfR Koblenz in einer dramatischen Schlussphase mit 1:2 (1:0) beim SV Niederwerth unterlag, steht in der Fußball-Kreisliga A 4 bereits das nächste Schlüsselspiel im Abstiegskampf an – erneut unter Beteiligung des VfR. Am Sonntag empfangen die Karthäuser ab 15.15 Uhr die SG Rheindörfer.

Die SG liegt mit 13 Punkten nur einen Zähler vor dem VfR auf dem ersten Nichtabstiegsplatz. Wie die Karthäuser starteten auch die Rheindörfer mit einer Niederlage in die Rückrunde. Trotz des deutlichen 1:4 (1:1) gegen die SV Reinhardt's Elf kann SG-Trainer Thorsten Wagner Positives aus dem Spiel mitnehmen: „In der ersten Halbzeit haben wir es gut gemacht und nichts zugelassen, darauf müssen wir aufbauen. Das 1:1 mit dem Pausenpfiff hat uns einen Knacks gegeben." Auch der VfR unterlag auf dem Niederwerth nach einer 1:0-Führung. „Wir haben uns erstmal zwei Tage geschüttelt", berichtet Trainer Ilias Atzamidis und analysiert: „Wir haben uns dem Gegner angepasst, obwohl wir unseren Spielstil haben, der gegen jeden Gegner erfolgreich sein kann."

„Wir kennen die Rheindörfer. Wir wissen, dass sie hoch motiviert sein werden, aber wir wissen auch, dass wir sie schlagen können.“

Ilias Atzamidis, Trainer des VfR Koblenz

Für das anstehende Spiel hoffen beide Trainer auf den Einsatz von Spielern, die am vergangenen Wochenende aufgrund von Karnevalsnachwirkungen oder sonstigen Krankheiten verhindert waren. Atzamidis ist zuversichtlich, dass sein VfR eine bessere Leistung als noch im Hinspiel abrufen wird, in dem die Karthäuser mit 2:4 (0:3) unterlagen: „Wir haben innerhalb von wenigen Minuten drei Gegentore auf dieselbe Art bekommen. Wir kennen die Rheindörfer. Wir wissen, dass sie hoch motiviert sein werden, aber wir wissen auch, dass wir sie schlagen können.“

Auch SG-Trainer Wagner möchte dem Hinspielerfolg nicht zu viel Bedeutung beimessen: „Wir waren die bessere Mannschaft, aber das heißt für das Rückspiel nichts." Stattdessen vermutet er: „Es wird ein Spiel auf Augenhöhe, in das beide Mannschaften alles reinwerfen werden. Es wird die Mannschaft gewinnen, die den größeren Willen hat."

Reinhardt’s Elf kann durch Sieg gegen Augst an die Spitze heranrücken

Neben diesem Duell werden sich die Augen an diesem Wochenende besonders auf das Spitzenspiel zwischen der SV Reinhardt's Elf und der SG Augst am Freitag um 19.30 Uhr richten. Mit einem Heimsieg könnte die Reinhardt's Elf bis auf drei Punkte an die Augst heranrücken und wäre endgültig im Rennen um die Aufstiegsplätze angekommen. Auch der FC Rot-Weiss Koblenz II hofft auf eine Niederlage der Augst. In diesem Fall könnten die Rot-Weißen im Heimspiel gegen die SG Rhens am Freitag um 20.30 Uhr den Vorsprung an der Tabellenspitze auf fünf Punkte ausbauen. Das vierte Team im Aufstiegskampf, der FC Urbar, empfängt am Sonntag um 15 Uhr den Tabellenletzten SG Nörtershausen/Udenhausen. Daneben duellieren sich am Sonntag einige Teams aus Tabellenmittelfeld und unterer Tabellenhälfte: Der FC Metternich II empfängt die SG Moseltal (12.15 Uhr), der SC Vallendar spielt zu Hause gegen den FSV Osterspai (15 Uhr) und der SV Niederwerth tritt beim TuS Niederberg an (15 Uhr).