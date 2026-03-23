Am 18. Spieltag der Fußball-Kreisliga A4 waren zunächst nur die SG BoReiBo und die SG Rheinhöhen im Einsatz. Abstiegskandidat FSV Osterspai ist am Dienstagabend beim SV Niederwerth gefordert.

„Während des Spiels wurden unsere Jungs stetig verbal bedroht, natürlich außerhalb der Hörweite der Schiedsrichter.

Während die SG Bogel in der Fußball-Kreisliga A4 ihre Hausaufgabe souverän löste, ging die SG Rheinhöhen auf dem Asterstein leer aus. Am Dienstag gastiert die FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen ab 20 Uhr auf der Insel Niederwerth.