Am 18. Spieltag der Fußball-Kreisliga A4 waren zunächst nur die SG BoReiBo und die SG Rheinhöhen im Einsatz. Abstiegskandidat FSV Osterspai ist am Dienstagabend beim SV Niederwerth gefordert.
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Während die SG Bogel in der Fußball-Kreisliga A4 ihre Hausaufgabe souverän löste, ging die SG Rheinhöhen auf dem Asterstein leer aus. Am Dienstag gastiert die FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen ab 20 Uhr auf der Insel Niederwerth.
„Während des Spiels wurden unsere Jungs stetig verbal bedroht, natürlich außerhalb der Hörweite der Schiedsrichter.