Kreisliga A2: 12. Spieltag Keine Giftpfeile vor erstem Ransbacher Liga-Stadtderby Daniel Korzilius 23.10.2025, 12:10 Uhr

i „Ein intensives und spannendes Duell, das für Ransbach-Baumbach ein echtes Fußballfest war", sagt Selim Akarsu, Trainer des FC Lion's Ransbach, in Erinnerung an das erste Stadtderby im Kreispokalfinale vor rund fünf Monaten. Damals setzte sich der SV Türkiyemspor (in Hellblau) knapp mit 3:2 durch. Revanchieren sich die Lion's (in Neongelb) im ersten Ligaduell? René Weiss

Rund fünf Monate nach dem Aufeinandertreffen im Kreispokalfinale, kommt es am Sonntag zum ersten Ransbacher Stadtderby in der Liga. Damals wie heute der Favorit? Der SV Türkiyemspor. Kann Aufsteiger FC Lion’s dem Kontrahenten ein Bein stellen?

Am zwölften Spieltag der Fußball-Kreisliga A2 kommt es zum Stadtderby zwischen dem SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach und dem FC Lion’s Ransbach. Vor der Partie fliegen jedoch keinesfalls Giftpfeile, sondern es gibt von beiden Seiten warme Worte der Wertschätzung für den Gegner.







