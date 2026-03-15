Trainer-Rücktritt im Sommer Kein nächster Schritt bei Ahrbach für Herz und Köroglu Marco Rosbach 15.03.2026, 14:18 Uhr

i Hätten bei der SG Ahrbach gerne den nächsten Schritt gemacht: Yilmaz Köroglu und Janik Herz, die Trainer der Reserve, wollten im Zuge des Umbruchs gerne bei der ersten Mannschaft Verantwortung übernehmen. Stattdessen verlassen sie die Spielgemeinschaft im Sommer. Marco Rosbach

Als Bezirksliga-Schlusslicht hat die SG Ahrbach schon den vierten Trainer in dieser Saison. Im Sommer gibt es dann auch eine Baustelle bei der Reserve. Die Aufstiegstrainer hören auf, obwohl sie gerne geblieben wären – allerdings in neuer Rolle.

Was in Erinnerung bleiben wird, ist der Aufstieg in die Kreisliga A, den Yilmaz Köroglu und Janik Herz in der vergangenen Saison mit der Reserve der SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod gefeiert haben. Weitere Erfolge werden für das Trainerduo aber nicht hinzukommen.







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