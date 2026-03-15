Als Bezirksliga-Schlusslicht hat die SG Ahrbach schon den vierten Trainer in dieser Saison. Im Sommer gibt es dann auch eine Baustelle bei der Reserve. Die Aufstiegstrainer hören auf, obwohl sie gerne geblieben wären – allerdings in neuer Rolle.
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Was in Erinnerung bleiben wird, ist der Aufstieg in die Kreisliga A, den Yilmaz Köroglu und Janik Herz in der vergangenen Saison mit der Reserve der SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod gefeiert haben. Weitere Erfolge werden für das Trainerduo aber nicht hinzukommen.