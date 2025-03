Für die SG Bremm und die SG Zell war es ein gebrauchter Spieltag in der A Staffel 9 mit zwei Niederlagen und keinem eigenen Tor. Dafür fielen für die Gegner einige, hautsächlich für den der Bremmer.

Neun Gegentore, sieben davon für Bremm – kein eigenes Tor: Für die beiden COC-Teams in der Fußball-Kreisliga A Staffel 9 lief es überhaupt nicht. Bremm verlor mit 0:7, Zell mit 0:2.

SV Niederemmel – SG Bremm 7:0 (3:0). Beim klaren Tabellenführer Niederemmel sah Bremm in Piesport kein Land. Niederemmel feierte einen Kantersieg, für Bremm war es die höchste Saisonniederlage. Weil der SV Mehring 1:2 in Föhren verlor, hat Niederemmel nun satte neun Punkte Vorsprung auf den zweiten Tabellenplatz, den nun der SV Hetzerath belegt. Nur noch sieben Spieltage stehen aus, Niederemmel um Spielertrainer Sascha Kohr kann die Rückkehr in die Bezirksliga West schon planen. Bremm rutschte auf Rang sechs ab. „Wir haben laut Tabellenbild beim künftigen Meister verloren“, sagte Bremms Trainer Jan Braun: „Niederemmel ist fußballerisch vielleicht nicht die beste Mannschaft der Liga, aber die konstanteste. Das haben sie auch gegen uns gezeigt.“

In den ersten 20 Minuten sah Braun seine Bremmer gut im Spiel, aber trotzdem lag die SG früh mit 0:1 hinten. Ein verschossener Elfmeter der Niederemmeler hätte ein Wendepunkt sein können (23.), aber Bremm raffte sich nicht auf und kassierte nach einer halben Stunde das 0:2. Dann trumpfte Liga-Toptorjäger Benedikt Vogedes auf. Von den letzten fünf Toren gingen drei auf sein Konto, Vogedes steht nun bei 21 Saisontreffern. „Wir haben die Gegentore wieder viel zu einfach gefangen und es am Ende leider einfach über uns ergehen lassen“, sagte Braun nach dem 0:7.

Tore: 1:0 Maximilian Schäfer (6.), 2:0 Michael Dienhart (29.), 3:0 Benedikt Vogedes (45.), 4:0 Tom Meyer (52.), 5:0 Vogedes (65.), 6:0 Luis Schindler (70.), 7:0 Vogedes (73.).

Besonderheit: Schäfer (Niederemmel) schießt Foulelfmeter am Tor vorbei (23.).

SG Altrich – SG Zell/Bullay/Alf 2:0 (0:0). Mit einem Dreier hätten die Zeller ihren Rivalen Bremm in der Tabelle überholen können, so aber liegen die Zeller als Siebter weiter zwei Punkte hinter Bremm. Gastgeber Altrich steht als Neunter nur noch einen Punkt hinter Zell, das sehr gebeutelt war. Die beiden Oldie-Aushilfen Jürgen Inacu und Pascal Orth, die in der Vorwoche noch beim 4:1 gegen den Zweiten Hetzerath geholfen hatten, mussten verletzt passen, der spielende Trainer Klaus Fahrenkrog war zum Beispiel nicht da.

Sein Kompagnon Sascha Schmitz dagegen sehr wohl, er stand auch wieder auf dem Feld, zog sich aber nach 20 Minuten eine Muskelverletzung zu im Oberschenkel. Schmitz wechselte von der Sechs in die Innenverteidigung – und hielt trotz Schmerzen durch. Kurz vor Schluss traf er sogar mit einem Freistoß die Latte, im Gegenzug fiel das 2:0 für Altrich in der Nachspielzeit, das 1:0 war nach 57 Minuten gefallen. „Wenn dir sieben, acht Leute fehlen, ist das bitter. Die Jungs, die da waren, haben alles gegeben, aber irgendwo fehlt es dann auch an Qualität“, fand Schmitz.

Tore: 1:0 Sebastian Weinand (57.), 2:0 Sven Nickenigg (90 +1).