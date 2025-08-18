Als Außenseiter fuhr die SG Rheinhöhen zur ambitionierten SG Weißenthurm/Kettig. Das Team von Jens Mosel ließ seine Muskeln spielen, verpasste am Rhein beim ärgerlichen 0:1 eine Überraschung aber denkbar knapp.

„Wir haben drei Punkte liegen lassen“, ärgerte sich Jens Mosel, Trainer der SG Rheinhöhen, nach der 0:1 (0:0)-Niederlage seiner Elf bei der hoch gehandelten SG Weißenthurm/Kettig. Die Gastgeber hätten zwar etwas mehr Ballbesitz gehabt, aus dem Spiel heraus jedoch so gut wie keine Tormöglichkeit herausgespielt meinte Mosel und lobte sein engagiertes Team.

„Wir haben das schon richtig gut verteidigt, kassieren das Tor aber ziemlich dämlich und unglücklich nach einem Freistoß.“ Damit nicht genug: Rheinhöhens Schützenkönig Leon Hamm steuerte gleich drei Mal alleine auf den Keeper der Gastgeber zu und brachte drei Mal die Kugel nicht an Dior Bajrami vorbei (42., 52., 70.). Mosel trauerte den Hochkarätern hinterher: „Ich bin sicher, wenn wir da in Führung gehen, gewinnen wir dieses Spiel. Wir können aber stolz sein auf die Leistung.“ Schiedsrichter: Tim Wießner. Tor: 1:0 Milos Vukmirovic (58.). Zuschauer: 80.