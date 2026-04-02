Kreisliga A Staffel 9 Keeper Bauer verhindert eine noch höhere Niederlage Michael Bongard 02.04.2026, 09:31 Uhr

i Torwart Florian Bauer war der beste Bremmer bei der 0:2-Niederlage im Nachholspiel in Herforst. Alfons Benz

Mit dem 2:0-Heimsieg der SG Herforst im Nachholspiel gegen die SG Bremm ist die Tabelle in der Kreisliga A Staffel 9 vor dem 20. Spieltag (nach der Osterpause) begradigt worden.

Die SG Herforst hat sich im einzigen Nachholspiel in der Fußball-Kreisliga A Staffel 9 vor der Osterpause Luft verschafft im Abstiegskampf. Die Eifeler schlugen die SG Bremm verdient mit 2:0 (1:0) und zogen an der SG Zell vorbei auf Rang neun mit nun 19 Punkten – die Abstiegszone beginnt ab Platz zwölf und der SG Altrich (15 Zähler).







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