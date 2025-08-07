Es gibt einige interessante Neuerungen und Regeländerungen vor der neuen Saison. Die betreffen natürlich auch die Hunsrück/Mosel-Vereine. Lehrwart Michael Kausch aus Bruttig-Fankel nimmt unter anderen zu diesen Änderungen Stellung.

Michael Kausch ist Fußball-Schiedsrichter, seit er 30 Jahre alt ist. Rückblickend sagt er: „Wenn ich gewusst hätte, wie viel Spaß es mir macht, hätte ich schon mit 13 angefangen.“ Heute pfeift der 38-jährige Bruttig-Fankeler in der Bezirksliga, die Rheinlandliga ist sein Ziel. Aber darum soll es im folgenden Interview nicht gehen, sondern um die anstehende Saison im Kreis Hunsrück/Mosel, denn Kausch ist seit 2024 der Lehrwart im Kreis – und darüber hinaus auch im Schiedsrichter-Lehrstab des Verbandes Rheinland (FVR). Wir haben mit ihm über interessante Neuerungen gesprochen, aber auch über Abschiede von altgedienten Schiedsrichter-Kameraden.

Herr Kausch, am Wochenende starten die Kreisligen mit den Teams aus dem Hunsrück/Mosel-Bereich komplett. Für die Vereine ist die Vorbereitung das A und O, wie sieht das bei den Schiedsrichtern aus?

Für uns ist das genauso wichtig, zum einen, was die Änderungen betrifft, da müssen wir uns genauso schlau machen wie die Vereine. Aber auch, was die Fitness betrifft. Und für die neuen Regeln musst du die Testspiele ebenfalls zum üben nutzen, zum Beispiel bei der Acht-Sekunden-Regel, wie du die letzten fünf Sekunden anzeigst.

Stichwort Acht-Sekunden-Regel für den Torhüter. Wenn er den Ball länger hält, gibt es Eckball nun, nicht mehr Freistoß. Wie lief das in der Vorbereitung, wissen alle Vereine Bescheid?

Es ist unterschiedlich, von manchen Vereinen wirst du aktiv gefragt, von anderen nicht. Die Vereine haben ja auch die Möglichkeit über ihren gemeldeten Schiedsrichter eine Regelschulung zu erhalten, es gibt beim FVR ein Bonussystem, dazu gehören auch die Schiedsrichter-Betreuung oder wie die Schiedsrichter-Kabine aussieht und eben jene Regelschulung. Da bekommst du als Verein am Saisonende über das Bonussystem vielleicht Bälle oder so andere Prämien vom Verband. Es gibt Vereine, die sich das aktiv informieren, andere wiederum gar nicht. Bei der Acht-Sekunden-Regel war es so, dass der Torwart natürlich irgendwann denkt, ach ja, da war ja was. Meistens wissen aber auch die Zuschauer nicht wirklich bescheid und sind verwundert was der Schiedsrichter da gerade anzeigt. Wichtig dabei ist immer, dass es in den Bundesligen auch so gehandhabt und vorgelebt wird, es ist ja eine weltweite Regel. Uns hilft es wenn die Regeln von „oben“ vorgelebt werden.

Hatten Sie in der Vorbereitung oder den Tests Probleme mit der Regel?

In meinem ersten Pflichtspiel sogar, das war Rheinlandpokal Kirchwald gegen Mörschbach. Da wusste der Torwart nicht, wohin mit dem Ball und ihn zu lange gehalten und nach Ablauf der 8-Sekunden gab es dann Eckball. Das wurde aber von allen auf dem Platz direkt erkannt und angenommen. Fraglich wird sein ob es zu einer Gelb-Flut kommen wird: Wenn der Torwart zum Beispiel den Ball dann extra wegwirft oder nicht freigibt, nachdem gepfiffen wurde, gibt es zwingend gelb, da die gegnerische Mannschaft im Ballbesitz ist.

Eine andere interessante Neuerung: Das Aus- und Wiedereinwechseln, das bislang nur in der C-Klasse erlaubt war, gilt jetzt bis zur A-Klasse. Was ist da zu erwarten? Vermehrt Taktikspielchen der Trainer?

In den Testspielen war es schwierig zu beurteilen, wie es wird, weil da ja sehr häufig und sehr frequent gewechselt wird. Ich gehe davon aus, dass es als Mittel zum Zeitspiel genutzt wird, aber dann sind wir als Schiedsrichter angehalten dies konsequent nachspielen zu lassen, da kann es dann durchaus passieren, dass es zehn Minuten länger dauert, weil unterbinden dürfen wir die Wechsel nicht. Man sollte sich aber auch vorher schon mal den Spielführer schnappen und ihm sagen, dass die Wechsel gnadenlos nachgespielt werden.

Kann es auch zu einem Spezialistentum führen aus Ihrer Sicht, zum Beispiel, dass jemand nur für Freistöße reinkommt?

Klar, übertrieben gesagt hat man vielleicht einen Spieler mit 115 Kilo, aber einem super starken Fuß, den kannst du dann einwechseln, den Freistoß schießen lassen und dann wieder auswechseln. Ich bin auch gespannt, wie sich das muskulär auswirken wird, wenn Spieler mal länger draußen sind und dann wieder reinkommen. Aber generell wurde es ja gemacht, um den Spielbetrieb am Leben zu halten.

i Michael Kausch. Michael Kausch

Aus diesem Grund dürfen auch Frauen bis zur A-Klasse mitspielen. Wie gehen Schiedsrichter mit dem bislang noch nicht so häufig vorgekommenen Falles damit um?

Erst einmal juckt es uns ja nicht, denn es gilt der Grundsatz, dass wir als Schiedsrichter jeden mitspielen lassen, der spielberechtigt ist. Ein Foul sollte ein Foul sein. Klar gibt es Fragen: Wie wird eine Frau dagegenhalten, wie gehen die Herren der Schöpfung damit um? Generell hat man in Frauenspiel fast keine Probleme, die Damen spielen deutlich fairer, es wird nicht gemeckert, oft wird kniffligen Szenen zugegeben wer zuletzt am Ball war. Bei den Herren sieht das hingegen ganz anders aus…

Was sind für Sie weitere wichtige Regeländerungen?

Ganz wichtig ist, dass es nun im Jugendbereich Gelb-Rot gibt, die zum Auschluss für das jeweilige Spiel führt, aber ohne weiter Spielsperre. Die Zeitstrafe gibt es aber nach wie vor – und es gibt vier Fälle, die zwingend mit Gelb und einer Zeitstrafe bestraft werden: Simulieren, also Schwalbe, Spielverzögerung, unsportliches Protestieren, als Meckern und Täuschen beim Elfmeter. Dafür gibt es immer Gelb plus Zeitstrafe. Kommt ein weiteres gelbwürdiges Vergehen dazu, gibt es Gelb-Rot.

Kommen wir zu etwas Traurigem. In diesem Jahr haben die Hunsrück/Mosel-Schiedsrichter altverdiente Kollegen verloren wie Udo Peifer oder nun kürzlich Klaus Michels. Wie weh tut das?

Das tut sehr weh und ist absolut erschütternd. Udo und Klaus waren altgediente Kollegen, überall gern gesehen, jeder wusste, wo er bei ihnen dran ist und wie sie zu nehmen sind. Und es fehlen sehr viele Spiele, die sie gepfiffen haben. Weil sie gebrannt haben für ihr Hobby und jedes Wochenende parat waren. Da muss ich auch mal etwas zu den jüngeren Kollegen sagen.

Bitte.

Die Herangehensweise der Jugendlichen ist anders, ihnen reichen mal zwei Spiele im Monat. Deswegen könnten wir natürlich grundsätzlich im Kreis zehn Schiedsrichter mehr als einen zu wenig gebrauchen. Und die jüngeren Schiedsrichter müssen wissen, dass viel mehr an einem Spiel hängt als die reine Spielleitung. Zudem ist das Spiel in jeder Klasse schneller geworden, das musst du als Schiri auf dem Schirm haben. Auch Social Media sollte man nicht unterschätzen, da werden viele Videos/Fotos geteilt und erstellt, es gibt schon in der Kreisliga Veo-Kameras, damit musst du als Schiedsrichter auch umgehen können. Aber grundsätzlich sehe ich uns gut aufgestellt und blicke mit Vorfreude auf den Start der Saison. Mehr Infos zu den Änderungen gibt es aber auch auf Instagram und Facebook auf den Seiten unsere Schiedsrichtervereinigung Hunsrück/Mosel.