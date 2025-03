Fünf Punkte Rückstand hat der Zweitplatzierte VfB Wissen II in der Fußball-Kreisliga A1 auf den Spitzenreiter SG Herschbach. Im direkten Duell am Sonntag wollen sie sich heranpirschen, dürfen aber auch die weiteren Verfolger nicht vernachlässigen.

Erster gegen Zweiter. Das ist immer ein besonderes Duell voller Brisanz. Auch am Sonntag, 15 Uhr, wenn in der Fußball-Kreisliga A1 mit dem VfB Wissen II der erste Verfolger den Ligaprimus SG Herschbach/Girkenroth/Salz auf dem Wissener Hartplatz empfängt. Es lässt sich nur erahnen, wie groß diese Brisanz gewesen wäre, wenn der VfB II am vergangenen Wochenende den „Ausrutscher“ des Spitzenreiters, eine 2:3-Heimniederlage gegen die SG Hammer Land Bruchertseifen, genutzt hätte, um bis auf zwei Punkte heranzurücken. Die Siegstädter um Spielertrainer Emre Bayram strauchelten aber ihrerseits ebenso. Im Topspiel bei der SG Guckheim/Kölbingen setzte es gleichermaßen eine 2:3-Niederlage. Somit blieb der Rückstand auf den kommenden Gegner von fünf Punkten bestehen.

„Wir müssen defensiv kompakt stehen, die Räume eng halten und so wenig wie möglich zulassen.“

Emre Bayram, Spielertrainer des VfB Wissen II

Für die Siegstädter gilt zunächst, den eigenen zweiten Platz zu verteidigen. „Oberste Priorität hat für uns, eine starke Leistung zu zeigen und drei Punkte zu holen. Jede Partie kann Veränderungen mit sich bringen, deshalb wollen wir die verbleibenden Spiele gewinnen, um unsere Position zu behaupten“, sagt Spielertrainer Bayram, der glaubt, dass sein Team genügend Qualität habe, um den Tabellenführer zu schlagen. „Herschbach ist eine spielstarke Mannschaft, die vor dem Tor sehr effektiv ist. Daher müssen wir defensiv kompakt stehen, die Räume eng halten und so wenig wie möglich zulassen“, so der Spielertrainer.

Stabile VfB-Defensive trifft auf Herschbacher Effekitvität

Im bisherigen Saisonverlauf hat dies gut funktioniert. Die VfB-Defensive um Abwehrchef Mario Weitershagen ist schwer zu knacken, hat in 18 Spielen erst 23 Gegentreffer kassiert und stellt damit die beste Abwehr der Liga. Doch die Kombinierten aus Herschbach, Girkenroth und Salz können ja mal in der direkten Nachbarschaft bei der SG Guckheim nachfragen, wie man drei Treffer gegen diese VfB-Defensive erzielt. Allerdings fehlte in Guckheim besagter Weitershagen, der zeitgleich bei der personell gebeutelten Rheinlandliga-Mannschaft aushelfen musste. Dieses Wochenende spielt die Rheinlandliga-Elf bereits am Samstag in Andernach. Mit einem Weitershagen-Einsatz im Topspiel kann also durchaus gerechnet werden.

„Im Gegensatz zu letzter Woche dürfen wir dem Gegner nicht wieder Tür und Tor öffnen.“

Herschbachs Trainer Dirk Hannappel

„Individuelle Fehler“, die in Guckheim zu den Gegentoren führten, sollen vermieden werden. Gegen den Primus komme es zusätzlich darauf an, „die körperliche Präsenz auf den Platz zu bringen“ und „in den entscheidenden Momenten hellwach“ zu sein, glaubt Bayram. Auch Gäste-Trainer Dirk Hannappel weiß, dass am Sonntag ein „ganz wichtiges Spiel, das wir nicht verlieren sollten“ bevorsteht. „Im Gegensatz zu letzter Woche dürfen wir dem Gegner nicht wieder Tür und Tor öffnen“, werden Hannappel und Co. vor allem ein Augenmerk auf ein verbessertes Defensivverhalten legen. Das Gute für den Spitzenreiter, der weiterhin auf die Stammkräfte Luca Hellmann und David Hannappel verzichten muss? Von den Top-5 der Kreisliga A1 hat die VfB-Reserve die wenigsten Treffer erzielt (42). Allerdings hatte die SG Hammer Land bis zum vergangenen Sonntag auch erst 35 eigene Treffer geschossen...

Der Blick auf die anderen Plätze: Derby im Oberwesterwald – Wie schlägt sich die Verfolgergruppe an der Spitze?

SG Mittelhof/Niederhövels – SG Guckheim/Kölbingen (So., 15 Uhr). Durch den 3:2-Heimsieg gegen den VfB Wissen II können die Kombinierten aus Guckheim und Kölbingen in Ruhe das Topspiel in Wissen aus der Ferne beobachten. „In Ruhe“ trifft es vielleicht nicht ganz. Zeitgleich muss die Elf von Trainer Thomas Benner erst einmal ihre Aufgabe in Mittelhof erledigen. Das wird nicht einfach, wie der Trainer findet: „Mittelhof hat viel Qualität und ist sehr unangenehm zu bespielen.“ Warnung genug sollte die 2:5-Hinspielniederlage sein. „Das war unsere schlechteste Saisonleistung“, blickt Benner zurück. Dennoch laute das Ziel eindeutig „drei Punkte“, mit denen sogar der Sprung auf den Vizerang gelingen könnte. Die heimische SG pocht dagegen auf Wiedergutmachung nach der doch etwas überraschenden 3:4-Auswärtsniederlage in Herdorf.

SV Adler Niederfischbach – SG Hammer Land Bruchertseifen (So., 15 Uhr). Kann die SG Hammer Land das nächste Spitzenteam ärgern? Nach dem 3:2-Sieg gegen den Tabellenersten SG Herschbach/Girkenroth/Salz gastiert die Elf von Trainer Hans-Josef Held bei den „Adlerträgern“, die es beim 9:1-Auswärtssieg bei der DJK Friesenhagen ordentlich krachen ließ. So einfach wie beim Tabellenletzten, als die Elf von Trainer Jörg Mockenhaupt fünf Tore in den letzten 25 Minuten erzielte, wird es am Sonntag sicherlich nicht werden. Läuft alles gut, könnte die Mockenhaupt-Elf sogar wieder auf Platz zwei springen.

DJK Friesenhagen – VfB Niederdreisbach (So., 15 Uhr). Trotz der 1:9-Niederlage, die für das Empfinden von DJK-Trainer Kevin Reifenrath „etwas zu hoch ausgefallen“ sei, gegen Niederfischbach, könne dennoch „einiges Positives aus den ersten 65 Minuten“ mitgenommen werden. „Genau da wollen wir am Sonntag weiter anknüpfen“, so der Friesenhagener Trainer weiter. „Gegen den VfB, der sich im absoluten Abstiegskampf befindet, wird es natürlich sehr hart“, weiß Reifenrath. Er und seine Spieler seien aber gewillt, die ersten drei Punkte zu Hause zu behalten. Für die Gäste zählt nur ein Sieg. Durch den Sieg von Konkurrent Schönstein rutschte die Elf vom scheidenden Trainer Dennis Reder auf den ersten Abstiegsplatz. Der soll so schnell wie möglich wieder verlassen werden.

SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod II – Spfr Schönstein (So., 15 Uhr). „Ich hoffe, wir knüpfen an die kämpferische und spielerische Leistung aus den letzten beiden Spielen an. Die war sehr gut“, sagt Schönstein-Spielertrainer Marcus Meyer. Nach der 1:3-Niederlage gegen Weitefeld folgte letzten Sonntag ein 4:2-Heimsieg gegen die SG Lasterbach. „Es wird wieder sehr schwer und wir müssen alles abrufen, um etwas mitzunehmen“, so Meyer abschließend. Mehr als einen Punkt wollen die Gastgeber den Schönsteinern aber nicht gewähren. „Mindestens einen Punkt, um den Vorsprung zu wahren“, peilen SG-Trainer Patrick Weber und die Seinen an. Mit sechs Punkten weniger stünden die Gäste mehr mit dem Rücken zur Wand, so Weber, der als Spieler für seinen Heimatverein Westerburg von der D-Klasse bis zur Bezirksliga in jeder Liga zum Einsatz kam. Er ergänzt: „Daher wären drei Punkte ideal und ein Riesenschritt für uns.“

i Verfolger wollen sich festbeißen: Sowohl die SG Weitefeld um Fabian Lohmar (links), als auch die SG Rennerod um Yannik Heene (rechts) haben weiterhin Platz zwei im Visier. Vergangenes Wochenende siegte Weitefeld mit 1:0 und steht nur zwei Punkte vor Rennerod und einen Punkt hinter dem Zweiten VfB Wissen II auf Platz fünf der Tabelle. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2025

SG Lasterbach Neunkirchen – SG Rennerod/Emmerichenhain/Seck/Irmtraut (So., 15 Uhr, in Elsoff). Derby-Zeit in Elsoff. Beide Teams haben sich einiges vorgenommen. „Nach nur einem Punkt nach der Winterpause wollen wir im Derby den Bock umstoßen“, stellt Markus Schneider, Trainer der SG Rennerod, klar. Trotz der Niederlage im Verfolgerduell gegen die SG Weitefeld sei mit Blick auf Rang zwei „noch alles drin“. Der Rückstand auf den VfB Wissen II beträgt derzeit nur drei Punkte. Auch die Gastgeber sind „heiß aufs Derby“, versichert Spielertrainer Christian Mehr. Man müsse Rennerods fußballerische Stärke „mit unseren Eigenschaften entgegenwirken“. Mehr hat ein klares Ziel: „Rennerod ärgern und punkten.“ Punkte würden der SG Lasterbach im Abstiegskampf so oder so guttun, doch erst recht in einem Derby.

SG Weitefeld-Langenbach/Friedewald/Nauroth/Mörlen/Norken – SG Herdorf (So., 15 Uhr). Um weiter im Aufstiegsrennen mitzumischen kann sich die heimische SG keinen Ausrutscher gegen den Tabellenvorletzten erlauben. Doch Weitefelds Trainer Kevin Wiederstein hat aus einem ganz speziellen Grund Respekt vor den Gästen: „Nachdem wir im Hinspiel mit 1:2 verloren haben, und sie erst bei sieben Punkten stehen, sind wir auf jeden Fall gewarnt.“ Wiederstein spricht von einer „sehr guten Trainingsbeteiligung“, es seien immer 18 oder mehr Spieler auf dem Training. „Das zahlt sich aus und macht sich in unseren Ergebnissen bemerkbar“, so der Trainer. So wie beim 1:0-Sieg in der vergangenen Woche bei der SG Rennerod. Den 4:3-Heimsieg gegen die SG Mittelhof fuhren die Herdorfer dank einer „tollen Moral und starken kämpferischen Leistung verdient“ ein, findet Spielertrainer Tim Zimmermann. „Gegen Weitefeld werden wir alles tun, um die Leistung zu bestätigen und dem klaren Favoriten ein schweres Spiel abzuverlangen“, so Herdorfs Trainer.