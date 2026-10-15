Der elfte Spieltag der Kreisliga A2 wurde bereits am Mittwochabend eröffnet. Dort verspielte der Tabellenzweite Vettelschoß eine Zwei-Tore-Führung, sodass Spitzenreiter Ellingen die Chance hat, sich vorne abzusetzen.
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Nachdem der Tabellenzweite aus Vettelschoß zum Auftakt des elften Spieltags der Fußball-Kreisliga A2 gegen Roßbach/Verscheid nur 2:2 gespielt hat, kann der Spitzenreiter SG Ellingen mit einem Erfolg im Topspiel gegen den Rangdritten Weißenthurm den Vorsprung auf fünf Punkte ausbauen.