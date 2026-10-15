Vettelschoß lässt federn Kann sich Ellingen an der Tabellenspitze absetzen? Daniel Korzilius 15.10.2026, 14:00 Uhr

i Während sich Roßbach (in Rot) am Mittwochabend bereits einen Punkt erkämpfte, muss Rheinbreitbach (in Grau) am Sonntag gegen Oberlahr ran. Jörg Niebergall

Der elfte Spieltag der Kreisliga A2 wurde bereits am Mittwochabend eröffnet. Dort verspielte der Tabellenzweite Vettelschoß eine Zwei-Tore-Führung, sodass Spitzenreiter Ellingen die Chance hat, sich vorne abzusetzen.

Nachdem der Tabellenzweite aus Vettelschoß zum Auftakt des elften Spieltags der Fußball-Kreisliga A2 gegen Roßbach/Verscheid nur 2:2 gespielt hat, kann der Spitzenreiter SG Ellingen mit einem Erfolg im Topspiel gegen den Rangdritten Weißenthurm den Vorsprung auf fünf Punkte ausbauen.







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