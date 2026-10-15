Der Spitzenreiter und ein Aufsteiger, der nun endgültig in dieser Spielzeit angekommen scheint, sind zum Auftakt des 11. Spieltages jeweils in der Fremde gefordert. Nach dem Derby in Herdorf am Samstag runden vier Spiele am Sonntag das Wochenende ab.
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Der elfte Spieltag in der Fußball-Kreisliga A1 startet am Freitagabend mit zwei spannenden Spielen. Große Vorfreude herrscht auch beim VfB Niederdreisbach, die beim Derby in Herdorf endlich ein anderes Auswärts-Gesicht zeigen wollen als zuletzt. Für Westerburg II startet dagegen am Sonntag ein hartes Hinrunden-Restprogramm.