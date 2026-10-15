Vorfreude auf Derby in Herdorf Kann die SG Lasterbach den Lauf in Fensdorf fortsetzen? Moritz Hannappel 15.10.2026, 14:00 Uhr

i Martial Johann Martens (grünes Trikot) und die SG Lasterbach Elsoff scheinen mit zwei Siegen in Folge endgültig in der neuen Spielzeit angekommen. Am Freitag eröffnen sie den elften Spieltag der Kreisliga A1 auf der Fensdorfer Asche.Spitzenreiter SG Neitersen/Altenkirchen um Torwart Constantin Redel (in Rosa) spielen zeitgleich in Niederfischbach. Jürgen Augst/byJogi

Der Spitzenreiter und ein Aufsteiger, der nun endgültig in dieser Spielzeit angekommen scheint, sind zum Auftakt des 11. Spieltages jeweils in der Fremde gefordert. Nach dem Derby in Herdorf am Samstag runden vier Spiele am Sonntag das Wochenende ab.

Der elfte Spieltag in der Fußball-Kreisliga A1 startet am Freitagabend mit zwei spannenden Spielen. Große Vorfreude herrscht auch beim VfB Niederdreisbach, die beim Derby in Herdorf endlich ein anderes Auswärts-Gesicht zeigen wollen als zuletzt. Für Westerburg II startet dagegen am Sonntag ein hartes Hinrunden-Restprogramm.







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