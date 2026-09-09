Das Auftaktprogramm hatte es in sich, doch der TuS Niederahr ist auch nach fünf Spieltagen ungeschlagen. Mehr noch: Mit 13 Punkten steht das Team von Christian Kaiser an der Tabellenspitze der Kreisliga A3. Wir haben nach den Gründen gefragt.
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Mit dem 8:0-Kantersieg bei der SG Gückingen/Altendiez hat der TuS Niederahr am fünften Spieltag der Fußball-Kreisliga A3 für den Paukenschlag schlechthin gesorgt und zugleich seinen ersten Platz vor der punktgleichen SG Reitzenhain/Bornich/Bogel verteidigt.