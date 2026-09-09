Niederahr-Trainer im Interview Kaiser: Gut, wenn einen keiner auf der Rechnung hat Marco Rosbach 09.09.2026, 19:46 Uhr

i Von der Tabellenführung will sich Christian Kaiser nicht blenden lassen. Das obere Drittel bleibe das Ziel, dafür wolle man hart arbeiten, sagt Niederahrs Trainer. Andreas Hergenhahn

Das Auftaktprogramm hatte es in sich, doch der TuS Niederahr ist auch nach fünf Spieltagen ungeschlagen. Mehr noch: Mit 13 Punkten steht das Team von Christian Kaiser an der Tabellenspitze der Kreisliga A3. Wir haben nach den Gründen gefragt.

Mit dem 8:0-Kantersieg bei der SG Gückingen/Altendiez hat der TuS Niederahr am fünften Spieltag der Fußball-Kreisliga A3 für den Paukenschlag schlechthin gesorgt und zugleich seinen ersten Platz vor der punktgleichen SG Reitzenhain/Bornich/Bogel verteidigt.







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