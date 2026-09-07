TuS Niederahr spielt groß auf Kaiser-Elf „on fire“: 8:0-Kantersieg am Königstein Stefan Nink 07.09.2026, 08:59 Uhr

i Levin Zimmermann (am Ball, rechts Herschbachs Luis Klöckner) nahm mit ReiBoBo drei Punkte vom Oberwesterwald mit in den Taunus. Andreas Hergenhahn

13 von 15 möglichen Punkte haben der TuS Niederahr und die SG ReiBoBo bisher eingefahren – der Saisonstart darf damit als vollauf geglückt bezeichnet werden. mit Dreiern in der Fremde hat das Spitzenduo eine neuerliche Duftmarke gesetzt.

Mit starken Auftritten in der Fremde untermauerten der TuS Niederahr und die SG Reitzenhain/Bogel/Bornich in der Staffel 3 der Fußball-Kreisliga A ihre Spitzenposition. Für die SG Mühlbachtal und die ebenfalls noch punktlose SG Ahrbach wird’s indes nach der jeweils fünften Niederlage am unteren Ende des Klassements so langsam unangenehm.







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