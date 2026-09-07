13 von 15 möglichen Punkte haben der TuS Niederahr und die SG ReiBoBo bisher eingefahren – der Saisonstart darf damit als vollauf geglückt bezeichnet werden. mit Dreiern in der Fremde hat das Spitzenduo eine neuerliche Duftmarke gesetzt.
Lesezeit 3 Minuten
Mit starken Auftritten in der Fremde untermauerten der TuS Niederahr und die SG Reitzenhain/Bogel/Bornich in der Staffel 3 der Fußball-Kreisliga A ihre Spitzenposition. Für die SG Mühlbachtal und die ebenfalls noch punktlose SG Ahrbach wird’s indes nach der jeweils fünften Niederlage am unteren Ende des Klassements so langsam unangenehm.