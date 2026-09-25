Nach rund 15 Monaten ist für Trainer Jens Mosel bei der SG Rheinhöhen Schluss. Vor dem Gastspiel beim SV Diez-Freiendiez haben sich die Kombinierten von ihrem Übungsleiter getrennt und suchen nun nach einem geeigneten Nachfolger.
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Wenn die SG Rheinhöhen am Sonntagnachmittag zum Punktspiel der Fußball-Kreisliga A3 beim SV Diez-Freiendiez aufkreuzt, wird Jens Mosel am Spielfeldrand der Kombinierten fehlen. Und dort im weiteren Verlauf der Saison auch nicht mehr auftauchen. Denn seit Donnerstagabend geht man getrennte Wege.