Trainer muss den Hut nehmen „Kabine verloren“: SG Rheinhöhen trennt sich von Mosel Stefan Nink 25.09.2026, 11:23 Uhr

i Es war einmal: Für Trainer Jens Mosel, hier mit Spieler Daniel Klein, ist das Kapitel SG Rheinhöhen seit Donnerstagabend beendet. Thorsten Stötzer

Nach rund 15 Monaten ist für Trainer Jens Mosel bei der SG Rheinhöhen Schluss. Vor dem Gastspiel beim SV Diez-Freiendiez haben sich die Kombinierten von ihrem Übungsleiter getrennt und suchen nun nach einem geeigneten Nachfolger.

Wenn die SG Rheinhöhen am Sonntagnachmittag zum Punktspiel der Fußball-Kreisliga A3 beim SV Diez-Freiendiez aufkreuzt, wird Jens Mosel am Spielfeldrand der Kombinierten fehlen. Und dort im weiteren Verlauf der Saison auch nicht mehr auftauchen. Denn seit Donnerstagabend geht man getrennte Wege.







Artikel teilen

Artikel teilen