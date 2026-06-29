Trainingsauftakt mit neuem Co Justin Keeler komplettiert Neitersens Trainerteam Moritz Hannappel 29.06.2026, 11:53 Uhr

i Neues Trainerteam: Ab sofort unterstützt Justin Keeler (links) Trainer Felix Ba Bly (rechts) als spielender Co-Trainer auf und neben dem Platz beim A-Ligisten SG Neitersen/Altenkirchen. Jürgen Augst

Die SG geht mit einem neuen Gesicht in die Vorbereitung. Justin Keeler, bis Frühjahr Spielertrainer bei Bezirksligist SG Lautzert, übernimmt als spielender Co-Trainer an Felix Ba Blys Seite. Zudem präsentierte der A-Ligist einige Neuzugänge.

Am Sonntag bat Felix Ba Bly seine Spieler der SG Neitersen/Altenkirchen auf dem Rasenplatz im Stadion Altenkirchen zum Aufgalopp für die Sommervorbereitung der kommenden Spielzeit. Mit dabei an seiner Seite stand zudem ein neues Gesicht. Justin Keeler, bis zum Frühjahr dieses Jahres Spielertrainer des Bezirksligisten SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod, übernimmt die Rolle des spielenden Co-Trainers von Stefan Peters.







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