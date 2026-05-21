Pauly-Ära endet in Masburg Junggesellenabschied sorgt für Personalmangel in Saffig Jan Müller 21.05.2026, 14:03 Uhr

i Für Trainer Daniel Fischer (links) und die SG Maifeld-Elztal reicht ein Unentschieden in Saffig, um den zweiten Tabellenplatz festzuzurren. Jörg Niebergall

Spannung bis zum Schluss in der Kreisliga A5: Neun Tore in einem Spiel, ein dramatischer Abschied und das Rennen um die Aufstiegsrelegation bringen unerwartete Wendungen. Ein Junggesellenabschied sorgt für überraschende Personalausfälle.

Der letzte Spieltag der Fußball-Kreisliga A5 steht vor der Tür. Während die Meisterfrage bereits am vergangenen Wochenende geklärt wurde, stecken noch insgesamt sechs Mannschaften im Kampf um die Aufstiegsrunde und gegen den Abstieg. SG Ettringen/St.







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