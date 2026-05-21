Spannung bis zum Schluss in der Kreisliga A5: Neun Tore in einem Spiel, ein dramatischer Abschied und das Rennen um die Aufstiegsrelegation bringen unerwartete Wendungen. Ein Junggesellenabschied sorgt für überraschende Personalausfälle.
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Der letzte Spieltag der Fußball-Kreisliga A5 steht vor der Tür. Während die Meisterfrage bereits am vergangenen Wochenende geklärt wurde, stecken noch insgesamt sechs Mannschaften im Kampf um die Aufstiegsrunde und gegen den Abstieg.SG Ettringen/St.