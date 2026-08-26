Yossef Arabzada auf gutem Weg Junger Afghane hat am Wirt neue Freunde gefunden Stefan Nink 26.08.2026, 14:35 Uhr

i Yossef Arabzada (rechts, im Duell mit dem Wirgeser Janne Mang) hat sich nach dem Wechsel von der Eisbachtaler A-Jugend gut am Freiendiezer Wirt eingelebt. Andreas Hergenhahn / Archiv. Andreas Hergenhahn

Nachdem er schon reichlich Erfahrungen bei höherklassigen Nachwuchsteams gesammelt hat, kickt der 18-jährige Yossef Arabzada nun beim SV Diez-Freiendiez in der A-Klasse. Sein neuer Trainer Serkan Akcakaya will seinen „Rohdiamanten“ weiter schleifen.

Mit dem 18-jährigen Yossef Arabzada scheint Fußball-A-Ligist SV Diez-Freiendiez einen guten Fang gemacht zu haben. Unlängst avancierte das aus Afghanistan stammende Talent am Wirt gegen die SG Mühlbachtal zum Matchwinner, als er mit seinem Doppelpack in der Schlussphase aus einem 3:4-Rückstand einen 5:4-Erfolg machte und maßgeblich mit dazu beitrug, dass die Gastgeber die ersten Punkte auf ihrem Konto verbuchen konnten und nun wieder ...







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