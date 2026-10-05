4:1-Erfolg für SG Nievern/A.
„Junge Wilde“ trumpfen in Urbar wie „alte Hasen“ auf
Philipp Hausch (am Ball) traf in Urbar binnen 120 Sekunden zweimal für die SG Nievern ins Schwarze.
Philipp Hausch (am Ball) traf in Urbar binnen 120 Sekunden zweimal für die SG Nievern ins Schwarze.
Andreas Hergenhahn

Der Knoten scheint bei der SG Nievern/Arzbach wieder geplatzt zu sein. Mit dem 4:1 (3:0)-Erfolg beim Bezirksliga-Absteiger FC Urbar gelang dem forschen Neuling der zweite Dreier hintereinander. Lohn des Zwischenspurts ist Platz sechs in der A4. 

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Dass der jüngste 4:0-Sieg in der Fußball-Kreisliga A4 gegen die SG Rheindörfer keine Eintagsfliege war, bewies die SG Nievern/Arzbach am späten Sonntagnachmittag mit einem überzeugenden 4:1 (3:0)-Erfolg beim Bezirksliga-Absteiger FC Urbar.
„Sie haben das taktische Konzept super umgesetzt.
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