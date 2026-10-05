Der Knoten scheint bei der SG Nievern/Arzbach wieder geplatzt zu sein. Mit dem 4:1 (3:0)-Erfolg beim Bezirksliga-Absteiger FC Urbar gelang dem forschen Neuling der zweite Dreier hintereinander. Lohn des Zwischenspurts ist Platz sechs in der A4.
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Dass der jüngste 4:0-Sieg in der Fußball-Kreisliga A4 gegen die SG Rheindörfer keine Eintagsfliege war, bewies die SG Nievern/Arzbach am späten Sonntagnachmittag mit einem überzeugenden 4:1 (3:0)-Erfolg beim Bezirksliga-Absteiger FC Urbar.