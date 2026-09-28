Unter Wert geschlagen wurde die SG Rheinhöhen in Spiel eins nach der Trennung von Trainer Jens Mosel. Am Freiendiezer Wirt setzte es für die Kombinierten eine zu hoch ausgefallene 1:4-Niederlage. Das räumte sogar SV-Coach Serkan Akcakaya ehrlich ein.
Lesezeit 4 Minuten
Mit dem zweiten Derbysieg hintereinander hat sich der TuS Holzhausen in der Staffel 3 der Fußball-Kreisliga A 3 auf den fünften Rang vorgeschoben und vergrößerte die Sorgen des Nachbarn SG Mühlbachtal. Die stattliche Serie der SG Birlenbach endete hingegen am Niederahrer Mühlenweg.