TuS Holzhausen gewinnt 1:0 Jules Kornas entscheidet Derby im Miehlener Ehrlich Stefan Nink 28.09.2026, 08:36 Uhr

i Matchwinner in Weroth: Hundsangens Kevin Silberzahn (am Ball, im Zweikampf mit Karol Obrebski) steuerte zum 3:0-Heimerfolg der SG-Reserve gegen Aufsteiger Spfr Bad Ems gleich zwei Treffer bei. Andreas Hergenhahn

Unter Wert geschlagen wurde die SG Rheinhöhen in Spiel eins nach der Trennung von Trainer Jens Mosel. Am Freiendiezer Wirt setzte es für die Kombinierten eine zu hoch ausgefallene 1:4-Niederlage. Das räumte sogar SV-Coach Serkan Akcakaya ehrlich ein.

Mit dem zweiten Derbysieg hintereinander hat sich der TuS Holzhausen in der Staffel 3 der Fußball-Kreisliga A 3 auf den fünften Rang vorgeschoben und vergrößerte die Sorgen des Nachbarn SG Mühlbachtal. Die stattliche Serie der SG Birlenbach endete hingegen am Niederahrer Mühlenweg.







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