Abschied nach 17 Jahren Jonas Pörtner verlässt seinen „Herzensverein“ Niederahr Marco Rosbach 22.01.2026, 18:00 Uhr

i Beim TuS Niederahr habe er über die Hälfte seines Lebens verbracht und habe sich persönlich zu dem Menschen entwickelt, der ich jetzt sei, sagt Jonas Pörtner. Nach 17 Jahren beendet der Spielertrainer im Sommer dieses prägende Kapitel. Marco Rosbach

Diese Personalie wirft ihre Schatten voraus: Nach 17 Jahren zieht Spielertrainer Jonas Pörtner beim TuS Niederahr einen Schlussstrich. Bis es im Sommer soweit ist, will er noch einiges erreichen mit seinem „Herzensverein“, wie er im Interview verrät.

Beim TuS Niederahr, aktuell Tabellenzweiter in der Fußball-Kreisliga A3, stehen die Zeichen auf Veränderung. „Nach 17 erfolgreichen und prägenden Jahren heißt es für unseren TuS 03 am Saisonende: Abschied nehmen!“, teilt der Verein mit, dass Spielertrainer Jonas Pörtner am Ende der laufenden Runde von Bord gehen wird.







