Neue Spannung im Titelrennen
Jonas Pörtner schießt Niederahr zum Sieg in Horressen
Niederahrs Spielertrainer Jonas Pörtner (vorn, hier im Zweikampf mit Mujtaba Ghulami) entschied das Topspiel der Kreisliga A3 in Horressen vom Elfmeterpunkt.
Der Traum vom Durchmarsch aus der Kreisliga B in die Bezirksliga lebt weiter, doch von einem Spaziergang der SG Horressen kann keine Rede mehr sein. Der TuS Niederahr hat dem Primus das zweite 0:1 in Folge zugefügt und meldet nun eigene Ansprüche an.

Zweites Derby in Folge, zweite knappe Niederlage: Spitzenreiter SG Horressen-Elgendorf musste sich nach dem jüngsten 0:1 gegen die SG Elbert/Horbach nun auch dem TuS Niederahr mit nur einem Tor Unterschied geschlagen geben. Ein Strafstoßtreffer von Niederahrs Spielertrainer Jonas Pörtner entschied das Kräftemessen.

