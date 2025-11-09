Neue Spannung im Titelrennen Jonas Pörtner schießt Niederahr zum Sieg in Horressen Leon Böckling, Max Buchmayer 09.11.2025, 22:15 Uhr

i Niederahrs Spielertrainer Jonas Pörtner (vorn, hier im Zweikampf mit Mujtaba Ghulami) entschied das Topspiel der Kreisliga A3 in Horressen vom Elfmeterpunkt. Marco Rosbach

Der Traum vom Durchmarsch aus der Kreisliga B in die Bezirksliga lebt weiter, doch von einem Spaziergang der SG Horressen kann keine Rede mehr sein. Der TuS Niederahr hat dem Primus das zweite 0:1 in Folge zugefügt und meldet nun eigene Ansprüche an.

Zweites Derby in Folge, zweite knappe Niederlage: Spitzenreiter SG Horressen-Elgendorf musste sich nach dem jüngsten 0:1 gegen die SG Elbert/Horbach nun auch dem TuS Niederahr mit nur einem Tor Unterschied geschlagen geben. Ein Strafstoßtreffer von Niederahrs Spielertrainer Jonas Pörtner entschied das Kräftemessen.







