Das war eine Überraschung in der Fußball-Kreisliga A 4: Tabellenführer FC Rot-Weiss Koblenz II verlor 0:3 bei der SG Rheindörfer und hat vor den letzten beiden Spieltagen nur noch einen Punkt Vorsprung vor der SG Augst (der SG fehlen noch die drei Punkte, die die Augster sehr wahrscheinlich am Grünen Tisch erhalten/Nichtantritt SG Moseltal) und zwei Punkte vor dem FC Urbar.

Der Abstiegskampf ist derweil so gut wie entschieden. Die SG Moseltal (verlor bei Schlusslicht SG Nörtershausen) und der VfR Koblenz (unterlag knapp zu Hause gegen den TuS Niederberg) haben wohl ihre letzte Chance auf den Klassenverbleib vergeben. Zwei Spieltag vor Saisonende haben Moseltal vier Punkte und der VfR fünf Punkte Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsrang, auf dem der SV Niederwerth platziert ist.

SG Augst – SV Niederwerth 9:1 (4:0)

In ausgezeichneter Verfassung präsentierte sich die SG Augst im Heimspiel gegen den SV Niederwerth. „Wir sind im Moment Dritter und haben noch eine kleine Chance, weiter nach vorne zu kommen, die wollen wir nicht leichtfertig vergeben“, sagt Robin Reifenberg, der Augster Spielertrainer. Dies setzten seine Spieler auch in die Tat um und führten schon zur Pause mit 4:0. Auch nach der Pause ging das muntere Toreschießen weiter – gegen eine Mannschaft, die in den vergangenen Wochen recht erfolgreich gewesen war. Die Tore für den Gastgeber erzielten Rico Dillschnitter (6., 13., 68.), Lennox Simon (17., 21.), Moritz Brendler (65., 77., 82.) und Maximilian Schneider (79.). Leon Hause (75.) erzielte den Treffer der Insulaner.

SG Rheindörfer – FC Rot-Weiss Koblenz II 3:0 (3:0)

Die Überraschung des Spieltages gab es bei der Partie Rheindörfer gegen Rot-Weiss II. Dadurch ist die Meisterschaft der Vorstädter noch gefährdet und gleichzeitig ist der Klassenverbleib der Einheimischen so gut wie gesichert. „Wir konnten an die guten letzten Spiele anknüpfen und siegten nicht unverdient“, freute sich Rheindörfers Trainer Thorsten Wagner. Die Torschützen waren Gabriel Emmerich (8.), Lukas Dott (10.) und Manuel Trapp (11.).

SV Reinhardts Elf – FC Metternich II 3:5 (2:3)

Endgültig aller Abstiegssorgen entledigte sich Metternich II durch den 5:3-Sieg über die Reinhardt’s Elf. Danach sah es zunächst nicht aus. Nach einigen Minuten führten die Gäste mit 2:0. „Da dachte ich noch, was ist heute mit meiner Mannschaft los“, berichtete Metternichs Trainer Dennis Thiele. Aber spätestens, als Metternich den Anschlusstreffer durch Jonathan Sieben schoss, war die Germania im Spiel. Max Svhmeel (29.) und Niklas Heidger (45.+1) trafen zur 3:2-Pausenführung des FC. Erneut Schmeel (61.) und Kai Niklas Matthes markierten für Metternich den 5:3-Endstand. Bei den Gästen war Spielertrainer Enrico Köppen dreifacher Torschütze (5., 13., 70.).

SG Rhens/Spay – FSV Osterspai 1:3 (0:1)

Verdient mit 3:1 setzte sich Osterspai in Rhens durch. „Rhens drückte in der Schlussphase, aber wir konnten alle Angriffe mühelos wegverteidigen“, meinte Osterspais Trainer Sebastian Weinand. Die Torschützen für Osterspai waren Jonah Marx (17., 76.) und Luca Kup (64.). Den Treffer für Rhens erzielte Lukas Utsch (82.).

FC Urbar – SC Vallendar 6.2 (3:0)

Hoch überlegen siegte Urbar im Derby gegen Vallendar. Der 6:2-Erfolg geht auch in der Höhe in Ordnung. „Durch die Niederlage von Rot-Weiss kann es noch ein echtes Endspiel geben“, freute sich Urbars Trainer Gökan Bigün. Bei Urbar war Fatos Xhaferi (28., 36., 87.) dreifacher Torschütze, die restlichen Tore erzielten Tobias Heiman (15.), Ante Serdarusic (63.) und Andreas Hofmann (81.). Die Tore für Vallendar schossen Mattes Häusler (89.) und Lars Velten (90.).

VfR Koblenz – TuS Niederberg 1:2 (0:0)

Es sah schon nach einem 1:1-Unentschieden aus, ehe Niederberg drei Minuten vor dem Ende durch Lukas Lewer noch zum 2:1-Siegtreffer kam. Paul Schmidt (55.) hatte den VfR in Führung gebracht, nur vier Minuten später war Leon Runkel der Ausgleich gelungen. „Das Spiel war ein Spiegelbild unserer ganzen Saison“, ärgerte sich VfR-Trainer Ilias Atzamidis.

SG Nörtershausen/Udenhausen – SG Moseltal 3:1 (2:1)

Schlusslicht und Absteiger Nörtershausen/Udenhausen siegte gegen die SG Moseltal mit 3:1. Offensichtlich hat sich die SG Moseltal auch aufgegeben und kann sich nur noch theoretischer Natur retten. Beim Sieger waren Lukas Neiser (9.), Philipp Porz (17.) und Jan Meidt (62.) die Torschützen. Den einzigen Treffer der Gäste erzielte Tobias Jung (36.).