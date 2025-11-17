Fußball-Kreisliga A4 Jens Mosels defensiverer Ansatz trägt Früchte 17.11.2025, 08:16 Uhr

i Rheinhöhens Trainer Jens Mosel hatte gegen die favorisierten Weißenthurmer viel Positives zu notieren. Andreas Hergenhahn

Fünfter Heimsieg für die SG Rheinhöhen: Mit 2:1 wies das Team von Jens Mosel den Rangdritten SG Weißenthurm in die Schranken und geht mit einem Vorsprung von sieben Zählern zur Gefahrenzone in die Winterpause.

Als Tabellenneunter der Fußball-Kreisliga A4 überwintert die SG Rheinhöhen.SG Rheinhöhen – SG Weißenthurm/Kettig 2:1 (0:0). In einer hektischen Partie, in der der Referee 13 Verwarnungen aussprach, gaben die defensivere taktische Ausrichtung und die größere Leidenschaft am Ende den Ausschlag zugunsten der Mosel-Elf.







