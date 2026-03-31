Kreisliga A Staffel 9 Jan Braun hofft auf Rückkehr der Routiniers Michael Bongard 31.03.2026, 10:52 Uhr

i Weiss /Eibner-Pressefoto. René Weiss

Auch kein großes Programm in der A Staffel 9 rund um Ostern. Nur am Mittwoch findet das Nachholspiel Herforst gegen Bremm statt. Mit dem regulären 20. Spieltag geht es dann nach den Feiertagen am 12. April weiter.

In der Fußball-Kreisliga A Staffel 9 wird die Tabelle mit dem Nachholspiel SG Herforst gegen SG Bremm am Mittwoch (20 Uhr) komplettiert. Herforst und Bremm trennen nur drei Tabellenplätze, aber satte 13 Punkte. Herforst ist Zehnter mit 16 Punkten, Bremm Siebter mit 29 Zählern.







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