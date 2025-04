Einen wichtigen Schritt in Richtung Meisterschaft der Fußball-Kreisliga A 4 hat der FC Rot-Weiss Koblenz II mit dem Sieg über die Reinhardt’s Elf gemacht. „Meine Mannschaft hat eine tolle Moral bewiesen, sie lag dreimal zurück und gab nie auf“, freute sich Rot-Weiss-Trainer Josef Ivanovic. Ebenso wichtig war der Sieg von Niederwerth über die SG Moseltal. „Damit haben wir die letzten drei Spiele zu null gespielt und sind auf einem guten Weg, den angestrebten Klassenerhalt zu erreichen“, sagte Niederwerths Trainer Julian Urbas.

FC Rot-Weiss Koblenz II – SV Reinhardt’s Elf 4:3 (2:2)

Es war ein gutes Spiel zweier Mannschaften, die sich nichts schenkten – mit dem besseren Ende für den Spitzenreiter. Allerdings mussten die Rot-Weißen ab 20. Minute ohne ihren Trainer auskommen, denn Josef Ivanovic sah die Rote Karte. „Ich habe den Platz betreten, das reichte dem Schiedsrichter, um mich des Feldes zu verweisen“, schilderte Ivanovic den Vorfall.

Zur Pause stand es nach Toren von Enrico Köppen (8.) und Kevin Dreidoppel (21.) für die Gäste und Derrik Miles (13.) sowie Nao Onyama (27.) für die Rot-Weißen 2:2. In der 64. Minute brachte Köppen die Gäste erneut in Führung, aber die Vorstädter schafften durch Lukas Klappert (70.) und Benedikt Hoffmann noch die Wende zum 4:3-Sieg.

SG Moseltal – SV Niederwerth 0:1 (0:1)

„Jetzt haben wir die letzten drei Spiele kein Tor zugelassen“, freute sich die Niederwerther Trainer Julian Urbas über die im Moment gewonnene Stabilität und den 1:0-Erfolg. Damit haben die Gäste einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenverbleib gemacht. „Vor der Pause waren wir etwas besser und gingen verdient durch Luca Mohr (36.) in Führung. Nach der Pause versuchte Moseltal die Partie noch zu drehen, aber wir verteidigten leidenschaftlich und ließen keinen Treffer zu“, sagte Urbas.

FSV Osterspai – SG Rheindörfer 1:1 (0:1)

Die SG Rheindörfer holte mit dem 1:1 in Osterspai einen vielleicht wichtigen Punkt im Kampf um den Klassenverbleib. Durch einen verwandelten Foulelfmeter in der 28. Minute brachte Fabian Ahlfeld die Gäste in Führung. Für den Ausgleich sorgte Toni Henrykowski nach einem Eckball in der 65. Spielminute. „Wir hatten in der Schlussphase noch Chancen, das Spiel zu unseren Gunsten zu entscheiden, nutzten jedoch die Möglichkeiten nicht“, berichtete Rheindörfer-Trainer Thorsten Wagner.

VfR Koblenz – FC Urbar 0:3 (0:1)

Sicher mit 3:0 setzte sich der FC Urbar beim VfR durch. Urbars Trainer Gökan Bigün war privat verhindert und wurde von Viktor Klein vertreten. Urbar war die gesamte Spielzeit die tongebende Mannschaft und hätte durchaus noch höher gewinnen können. Die Platzherren hätten in der Anfangsphase allerdings in Führung gehen können, aber Urbars Torwart Leon Weber parierte den Elfmeter der Hausherren in der 10. Minute. Die Tore für Urbar erzielten Dustin Bayer (40.), Ivan Serdarusic (81.) und Sebastian Fetz (90.+2).

SC Vallendar – SG Augst 2:10 (1:1)

Zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten erlebten die Zuschauer der Partie Vallendar gegen die SG Augst. Zur Pause stand es noch 1:1 und am Ende gewann der Gast überaus deutlich mit 10:2. „Wir haben schnell nach der Pause die Tore zwei und drei gemacht, dann ist die Gegenwehr von Vallendar erlahmt“, erklärte der Augster Trainer Robin Reifenberg. Die Tore der Gäste erzielten Benedikt Knopp (40., 90.), Maximilian Schneider (49.), Lennox Simon (53., 65.), Paul Marzi (54.), Moritz Brender (60, 74, 77.) und Jannik Liessner (88.)

TuS Niederberg – SG Rhens/Spay 4:2 (3:0)

Durch Tore von Lukas Lewer (16.), Leon Runkel (18.) und Luis Rolim (30., 47.) siegte Niederberg mit 4:2 gegen Rhens. „Unser Sieg geht in Ordnung, er entsprach auch den Spielanteilen“, meinte der Niederwerther Trainer Sascha Wirtz. Für Rhens trafen Florian Hoffmann (8.) und Lukas Utsch (90.+2).