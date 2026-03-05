Remagen hat nur noch Endspiele Ist Plaidt an der Tabellenspitze noch zu stoppen? Jan Müller 05.03.2026, 12:56 Uhr

i Die beiden Plaidter Vereine mit Tabellenführer FC Plaidt (grüne Trikots) und Tabellenschlusslicht DjK Plaidt (in Blau) rahmen die Tabelle der Kreisliga A5 ein. Jörg Niebergall

Die Kreisliga A5 nimmt ihren Spielbetrieb wieder komplett auf. SG Vinxtbachtal Brohl und die SG Dernau kämpfen im direkten Duell gegen den Abstieg. Spannend bleibt es auch im Duell um die Aufstiegsränge zwischen Heimersheim und und Bad Breisig.

Nachdem in der Vorwoche bereits zwei Nachholspiele absolviert wurden, startet die Fußball-Kreisliga A5 am Wochenende vollumfänglich ins Pflichtspieljahr 2026. Bereits zum Auftakt stehen einige interessante und zugleich wichtige Spielpaarungen im Kampf gegen den Abstieg und um die Aufstiegsrelegation auf dem Programm.







