Ihre dritte deutliche Niederlage hintereinander musste die SG Rheinhöhen in der Fußball-Kreisliga A4 einstecken. BoReiBo hingegen landete unterdessen den zweiten Dreier in der Fremde.
Lesezeit 1 Minute
Mit dem 2:0-Erfolg beim SV Niederwerth hat die SG BoReiBo in der Fußball-Kreisliga A4 die Rhein-Lahn-Ehre gerettet. Die SG Rheinhöhen und die FSV Osterspai gingen indes leer aus.SG Rheindörfer – SG Rheinhöhen 7:1 (4:1). Im Duell einer mit ordentlich Selbstvertrauen ausgestatteten Mannschaft mit einem verunsicherten Team gingen die Gäste am Rhein baden.