Fußball-Kreisliga A4 Individuelle Fehler der SG Rheinhöhen werden bestraft 13.10.2025, 09:23 Uhr

i Symbolbild Wolfgang Heil

Ihre dritte deutliche Niederlage hintereinander musste die SG Rheinhöhen in der Fußball-Kreisliga A4 einstecken. BoReiBo hingegen landete unterdessen den zweiten Dreier in der Fremde.

Mit dem 2:0-Erfolg beim SV Niederwerth hat die SG BoReiBo in der Fußball-Kreisliga A4 die Rhein-Lahn-Ehre gerettet. Die SG Rheinhöhen und die FSV Osterspai gingen indes leer aus.SG Rheindörfer – SG Rheinhöhen 7:1 (4:1). Im Duell einer mit ordentlich Selbstvertrauen ausgestatteten Mannschaft mit einem verunsicherten Team gingen die Gäste am Rhein baden.







