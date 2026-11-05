Bei den Spielen der SG Nievern/Arzbach ist immer einiges los. Den Zuschauern werden regelmäßig reichlich Tore geboten. Zu viele fallen in letzter Zeit jedoch nach dem Geschmack von Trainer Michael Reibel auf der falschen Seite.
Lesezeit 1 Minute
In einer vom 15. November vorgezogenen Begegnung musste sich die SG Nievern/Arzbach in der Fußball-Kreisliga A4 am späten Mittwochabend der SG Nörtershausen/Udenhausen mit 3:5 (2:2) geschlagen geben und steckt nach der vierten Niederlage hintereinander im Tabellenkeller fest.