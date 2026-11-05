3:5 gegen SG Nörtershausen Individuelle Fehler brechen Nievern erneut das Genick Stefan Nink 05.11.2026, 08:32 Uhr

i Mario Möllendick (rechts, im Duell dem Diezer Andreas Wiediker) rutscht mit der SG Nievern/Arzbach immer tiefer in den Tabellenkeller der Kreisliga A4. Andreas Hergenhahn

Bei den Spielen der SG Nievern/Arzbach ist immer einiges los. Den Zuschauern werden regelmäßig reichlich Tore geboten. Zu viele fallen in letzter Zeit jedoch nach dem Geschmack von Trainer Michael Reibel auf der falschen Seite.

In einer vom 15. November vorgezogenen Begegnung musste sich die SG Nievern/Arzbach in der Fußball-Kreisliga A4 am späten Mittwochabend der SG Nörtershausen/Udenhausen mit 3:5 (2:2) geschlagen geben und steckt nach der vierten Niederlage hintereinander im Tabellenkeller fest.







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