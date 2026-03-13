Das Wiedersehen mit den Ex-Kollegen ist immer etwas Besonderes. Am Sonntag in Weitefeld trifft das gleich auf beide Coaches zu. Geschenke will vor allem Stefan Häßler mit seinen Spitzenreitern ungern verteilen.
Lesezeit 5 Minuten
In der Kreisliga A1 könnten die Sportfreunde Schönstein, die derzeit auf dem ersten Abstiegsplatz rangieren, mit einem Heimsieg den Druck auf die vor ihnen platzierten Mannschaften, wie Wissen II und Altenkirchen, erhöhen. Letzt genannten Teams treffen auf Mannschaften, die derzeit ein wenig im Aufwind sind.