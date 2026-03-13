Kreisliga A1 aus AK-Sicht In Weitefeld wirds für die Trainer ein besonderes Spiel René Weiss 13.03.2026, 10:27 Uhr

i Ein Blick auf den 16. März 2022: Auf dem Kunstrasenplatz in Langenbach bei Kirburg setzte sich die SG Wallmenroth (vorne mit Tim Lück) mit 4:2 bei der SG Weitefeld (in Grau Mario Schönberger) durch. Beide Spieler sind auch heute noch für ihre Vereine aktiv und stehen sich am Sonntag erneut gegenüber. Jürgen Augst/byJogi

Das Wiedersehen mit den Ex-Kollegen ist immer etwas Besonderes. Am Sonntag in Weitefeld trifft das gleich auf beide Coaches zu. Geschenke will vor allem Stefan Häßler mit seinen Spitzenreitern ungern verteilen.

In der Kreisliga A1 könnten die Sportfreunde Schönstein, die derzeit auf dem ersten Abstiegsplatz rangieren, mit einem Heimsieg den Druck auf die vor ihnen platzierten Mannschaften, wie Wissen II und Altenkirchen, erhöhen. Letzt genannten Teams treffen auf Mannschaften, die derzeit ein wenig im Aufwind sind.







