Richtungsweisende Partie In Weitefeld steigt Duell der gemeinsamen Spitzenreiter René Weiss 10.04.2026, 10:06 Uhr

i In der Hinrunde setzten sich die Weitefelder um Niklas Rosenkranz (in Blau) gegen die Renneroder mit Tom Johann Grahl (in Rot) mit 3:1 durch. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2025

42 Punkte nach 19 Spielen, beide Teams haben 67 Tore geschossen. So liest sich die Bilanz der punktgleichen Tabellenführer in der Fußball-Kreisliga A1. Die SG Weitefeld und die SG Rennerod treffen am 20. Spieltag im direkten Duell aufeinander.

In der Fußball-Kreisliga A1 kommt es am 20. Spieltag zum Duell der Spitzenteams. Die punktgleichen Tabellenführer der SG Weitefeld und der SG Rennerod treffen auf dem Weitefelder Kunstrasen aufeinander. Ein Spiel, welches laut beiden Trainern richtungsweisend, aber nicht vorentscheidend ist.







Artikel teilen

Artikel teilen