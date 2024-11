In Vettelschoß steigt das Spitzenspiel

Auch wenn die SG Haiderbach am Wochenende in der Fußball-Kreisliga A Staffel 2 spielfrei hat, sorgte sie doch für Schlagzeilen: mit einem überraschenden Trainerwechsel. In Vettelschoß indes empfängt der Primus den direkten Verfolger.