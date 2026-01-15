Die SG Birlenbach/Schönborn gehört in der Staffel 3 der Fußball-Kreisliga A zum Kreis der Teams, die sich im Frühjahr sputen müssen, um in der Endabrechnung nicht in der B-Klasse zu landen. Vor allem in der Offensive muss der Knoten platzen.
Lesezeit 4 Minuten
Kurze Winterpause: Bereits seit Montag dieser Woche wird bei der SG Birlenbach/Schönborn wieder trainiert. Damit zählen die Kicker des A-Ligisten, der zum Jahreswechsel in der Staffel 3 nur knapp vor der „Roten Zone“ rangiert, zu den „Frühstartern“. Im nächsten Teil unserer kleinen Serie „Winter-Check“ nehmen wir die Elf von Chris-Jannick Dietrich unter die Lupe.