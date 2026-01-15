Wintercheck: SG Birlenbach „In unserer jungen Truppe schlummert viel Potenzial“ Stefan Nink 15.01.2026, 09:03 Uhr

i Der im vergangenen Sommer von der Eisbachtaler U19 zur SG Birlenbach gekommene Lennard Prätorius (weißes Trikot, im Zweikampf mit dem Altendiezer Yannick Altmann) hat nach überstandenen Schulterproblemen sein beachtliches Potenzial aufblitzen lassen. Andreas Hergenhahn

Die SG Birlenbach/Schönborn gehört in der Staffel 3 der Fußball-Kreisliga A zum Kreis der Teams, die sich im Frühjahr sputen müssen, um in der Endabrechnung nicht in der B-Klasse zu landen. Vor allem in der Offensive muss der Knoten platzen.

Kurze Winterpause: Bereits seit Montag dieser Woche wird bei der SG Birlenbach/Schönborn wieder trainiert. Damit zählen die Kicker des A-Ligisten, der zum Jahreswechsel in der Staffel 3 nur knapp vor der „Roten Zone“ rangiert, zu den „Frühstartern“. Im nächsten Teil unserer kleinen Serie „Winter-Check“ nehmen wir die Elf von Chris-Jannick Dietrich unter die Lupe.







Artikel teilen

Artikel teilen