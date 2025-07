Namen, die schon in höheren Klassen zu finden waren, schmücken jetzt den Kader des FV Rheinbrohl in der Kreisliga A2. Trainer Carsten Bent spricht von „guten Transfers“, die sich auch in der Tabelle bemerkbar machen sollen.

Manchmal passt bei der Zusammenstellung des neuen Kaders einfach viel zusammen – so war es nun auch beim FV Rheinbrohl. „Wir haben unsere Qualität und Breite steigern können. Uns sind gute Transfers gelungen“, fasst Trainer Carsten Bent zusammen.

„Wir wollen Platz sechs aus der Vorsaison verbessern.“

Carsten Bent, Trainer FV Rheinbrohl

Der in Rheinbrohl wohnhafte Kerim Faljic (zuletzt Anadolu Koblenz) will nicht mehr den Bezirksliga-Aufwand betreiben, der ehemalige Linzer Rheinlandliga-Spieler Samet Aslan schloss sich nach Auflösung von Ata Unkel dem FV an, die Brüder Lennard und Talan Emmerich müssen nicht mehr so weit fahren wie auf dem Weg nach Heimbach-Weis, und Yannis Nink kommt durch freundschaftliche Kontakte ebenfalls vom SSV.

„Wir wollen Platz sechs aus der Vorsaison verbessern“, schildert Bent das Ziel, das sich aus den Wechseln ergibt. Max Henze (VfB Linz III) ist der einzige externe Abgang, Jonas Brüning und Niklas Klinnert gehen in die Reserve, während Dustin Bürder sowie Marek Nixdorf nach schweren Fußverletzungen die Fußballschuhe an den Nagel hängen müssen.