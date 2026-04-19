Die Spitzenteams SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach und SG Ellingen holten in der Kreisliga A2 jeweils Siege. Heiß zur Sache ging es derweil beim Spiel zwischen dem FC Lion’s Ransbach-Baumbach und dem SV Roßbach/Verscheid.
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Am 21. Spieltag der Fußball-Kreisliga A2 hat der SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach seine Tabellenführung mit einem 6:0-Auswärtserfolg beim in der Rückrunde zuvor noch ungeschlagenen SSV Heimbach-Weis eindrucksvoll untermauert und den Sechs-Punkte-Vorsprung auf die SG Ellingen (4:1 gegen Oberbieber) vereidigt.