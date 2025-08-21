Der BSC Güls sorgt in der Kreisliga A 4 für Furore. Gerade aus der B-Klasse aufgestiegen, haben die Gülser zweimal gewonnen und stehen vorn. Nun erwarten sie den SC Vallendar.

Es ist die Überraschung des Saisonbeginns in der Fußball-Kreisliga A 4 Koblenz. Nach zwei Spieltagen steht nicht etwa der FC Rot-Weiss Koblenz II oder die SG Rheinhöhen Dahlheim an der Tabellenspitze, sondern der Kreisliga B-Aufsteiger BSC Güls. Den dritten Sieg im dritten Spiel visieren die Gülser am Freitagabend im Heimspiel gegen den SC Vallendar an.

„Die Tabellenführung ist eine Momentaufnahme, das dürfen wir nicht überbewerten. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu leichtsinnig und zu selbstsicher werden.“

Cihan Akkaya, Trainer des BSC Güls

In den ersten beiden Saisonspielen zeigte sich der BSC von seiner besten Seite und verpasste sowohl der SG Spay/Rhens (5:2) als auch dem FC Horchheim (4:0) eine Packung. „Die Euphoriestimmung aus der Aufstiegssaison schwingt momentan mit“, erklärt BSC-Trainer Cihan Akkaya: „Du gewinnst das erste Saisonspiel, und die Euphorie geht direkt weiter.“ Akkaya weiß allerdings auch, dass zu viel Euphorie ein Risiko birgt: „Die Tabellenführung ist eine Momentaufnahme, das dürfen wir nicht überbewerten. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu leichtsinnig und zu selbstsicher werden.“

Denn mit dem SC Vallendar wartet ein Gegner, der im Gegensatz zu den Gülsern über enorm viel Kreisliga-A-Erfahrung verfügt. Der SC startete mit einem 2:6 gegen die SG Rheinhöhen Dahlheim zwar weniger euphorisch in die Saison, zeigte mit dem 1:0-Heimerfolg gegen die SG Spay/Rhens am vergangenen Spieltag aber eine Reaktion. Der erlösende Treffer durch Kjell Weßler fiel dabei erst in der fünften Minute der Nachspielzeit. Möglich wurde der Erfolg jedoch vorrangig durch die gute Defensivarbeit, die gegen Offensive aus Spay die Null hielt.

Die Informationsquellen des Aufsteigers aus Güls

Um die Vallendarer Defensive zu knacken und sich auf das Spiel vorzubereiten, bedienen sich die Gülser verschiedener Informationsquellen, wie Akkaya verrät: „Wir haben erfahrene Spieler in der Mannschaft, die schon höherklassig gespielt haben. Außerdem stehe ich im Austausch mit Trainerkollegen, die die Liga besser einordnen können.“ Eine wichtige Einschätzung, die Akkaya von seinen Trainerkollegen erhalten hat, gibt Grund zu weiterem Gülser Optimismus. „Ich habe mir sagen lassen, dass in der A-Klasse jeder jeden schlagen kann,“ berichtet der BSC-Coach und erklärt: „Wir haben den Anspruch, das Spiel zu Hause zu gewinnen.“

Drei Punkte würde auch der SC Vallendar gerne mitnehmen. Mit einem Sieg könnten die Vallendarer punktetechnisch zum BSC aufschließen und hätten mit sechs Zählern aus drei Spielen einen ordentlichen Saisonstart erreicht.

Weitere fünf Spiele am Sonntag

Im Parallelspiel am Freitagabend ist der Tabellenzweite der Kreisliga, der SV Reinhardt's Elf, gefordert. Ab 19:30 Uhr gastieren die Astersteiner bei der SG Rheindörfer. Am Sonntag stehen dann fünf weitere Spiele auf dem Programm. Im frühen Spiel um 11.45 Uhr empfängt der FC Metternich II den FC Horchheim. Ab 14:30 Uhr spielt der FSV Osterspai zu Hause gegen den FC Rot-Weiss Koblenz II, die SG Rheinhöhen Dahlheim trifft auf die SG Bogel und die SG Weißenthurm/Urmitz gastiert bei der SG Spay. Ab 15 Uhr messen sich der TuS Niederberg und der SV Niederwerth.