Favoriten straucheln auswärts In Gemünden brilliert der „Marco Reus ohne Tempo“ Moritz Hannappel

Günter Gerhardt 28.09.2026, 01:00 Uhr

i Dreifach-Torschütze Julian Gläser war der Garant beim 4:2-Heimsieg der SG Westerburg II gegen die SG Herdorf. Im Kreise der Mannschaft bekam er aufgrund seiner Vereinstreue, der feinen Schusstechnik, den Tempodefiziten und seiner Leistung auf der Spielmacher-Position nun den Namen „Marco Reus ohne Tempo“. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2026

Während bei der SG Westerburg ein amüsanter Vergleich den Heimsieg weiter erheiterte, wurde auch in Neitersen und auf dem Friesenhagener Erntedankfest gefeiert. Weniger gut war die Stimmung bei drei (eigentlichen) Favoriten und in Westernohe.

Kann man den achten Spieltag der Fußball-Kreisliga A1 als denkwürdig bezeichnen? Das ist vielleicht ein wenig hoch gegriffen. Und doch bot er einige interessante Geschichten. Da wären zum Beispiel die Spiele dreier favorisierten Teams (Herschbach-Schenkelberg, Gebhardshain und Wallmenroth), die in der Fremde (überraschend) allesamt leer ausgingen und die SG Neitersen durch einen Heimerfolg an die Spitze springen konnte.







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