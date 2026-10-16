Krisentreff in Dachsenhausen In der Zachheck sind zwei Sorgenkinder unter sich Stefan Nink 16.10.2026, 09:01 Uhr

i Luis Becker kann am Sonntag mit seiner SG ReiBoBo mit dem TuS Niederahr einen der Verfolger vorerst ein wenig distanzieren und den Spitzenplatz festigen. Andreas Hergenhahn

Herbstliche Tristesse oder doch ein Tick Goldener Oktober? Für Schlusslicht SG Mühlbachtal weist das Gastspiel in Dachsenhausen, ob im Blauen Ländchen allmählich Planungen für die B-Klasse anlaufen können oder ob ein Happy End in Reichweite bleibt.

Die Alarmglocken schrillen bereits länger, so langsam wird’s sowohl für Schlusslicht SG Mühlbachtal als auch die bedenklich abgestürzte SG Rheinhöhen in der Fußball-Kreisliga A3 Zeit, sich am Samstag im direkten Duell mit den dringend benötigten Punkten zu belohnen.







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