Herbstliche Tristesse oder doch ein Tick Goldener Oktober? Für Schlusslicht SG Mühlbachtal weist das Gastspiel in Dachsenhausen, ob im Blauen Ländchen allmählich Planungen für die B-Klasse anlaufen können oder ob ein Happy End in Reichweite bleibt.
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Die Alarmglocken schrillen bereits länger, so langsam wird’s sowohl für Schlusslicht SG Mühlbachtal als auch die bedenklich abgestürzte SG Rheinhöhen in der Fußball-Kreisliga A3 Zeit, sich am Samstag im direkten Duell mit den dringend benötigten Punkten zu belohnen.