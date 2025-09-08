Mit dem ersten Auswärtssieg der Runde hat sich die SG Bogel/Reitzenhain/Bornich in der Fußball-Kreisliga A4 in die obere Tabellenhälfte geschoben. Überschattet wurde der 5. Spieltag jedoch vom Abbruch der Partie in Dahlheim.

Spielabbruch in Dahlheim, trotz vieler Gelegenheiten keine Tore in Kamp-Bornhofen und ein Viererpack von BoReiBo-Torjäger Jannik Schmidt: Recht turbulent ging es am 5. Spieltag der Fußball-Kreisliga A4 zu, wobei Aktive und erwartungsfrohe Zuschauer in Dahlheim lieber spektakulären Fußball gesehen hätten. Stattdessen mussten die Ordnungshüter anrücken.

SC Vallendar – SG Bogel/Reitzenhain/Bornich 1:4 (0:1). Beim ersten Dreier von BoReiBo auf fremdem Geläuf avancierte Schützenkönig Jannik Schmidt zum „Mann des Tages. Vallendars Trainer Benedict Christmann sah eine verdiente Niederlage seiner Grün-Weißen: „Wir haben es verpasst in der ersten Halbzeit den Ausgleich zu erzielen, generell hatten wir aber viel zu viele Fehler in unserem Spiel. Gerade bei den Gegentoren haben wir durch individuelle Fehler kräftig mitgeholfen.“ Kollege Luca Maus (BoReiBo) „Wir haben dem Spiel über weite Strecken unseren Stempel aufdrücken können und hätten das ein oder andere Tor mehr machen können. Kompliment an die ganze Mannschaft, gekrönt natürlich vom überragenden Jannik Schmidt.“ Schiedsrichter: Oliver Sons. Tore: 0:1, 0:2, 0:3 alle Jannik Schmidt (11., 66., 74.), 1:3 Quint Klug (81.), 1:4 Jannik Schmidt (84.). Zuschauer: 80.

Gästetrainer Marcello Dreher Reinhardt sah sein Team von den Unparteiischen benachteiligt

SG Rheinhöhen – SV Reinhardt’s Elf abgebrochen. „Mir fehlen die Worte“, war SG-Trainer Jens Mosel nach einem denkwürdigen Sonntag geschockt. Die Partie wurde beim Stand von 1:0 abgebrochen, weil der nach zwei Ampelkarten gegen Manjano Gerhartz (24.) und Luciano Reinhardt (35.) dezimierte Gast vom Asterstein zur zweiten Halbzeit nicht mehr auf den Platz kam. „Sie fühlten sich ungerecht behandelt“, sagte Mosel. Nach dem ersten Platzverweis griff der erfahrene Schiedsrichter Sebastian Hoppe zum Stopp-Konzept, weil er sich von Gästespielern bedroht fühlte. Bis dahin führten die Kombinierten aus Dahlheim, Dachsenhausen und Prath durch das Tor von Chris Lubitz verdient mit 1:0, nachdem Leon Hamm einen missglückten Rückpass erlaufen und die Kugel mustergültig quer gelegt hatte (16.). Bereits nach 40 Sekunden hatte Chris Lubitz die Latte getroffen. Die Reinhardt’s Elf hatte außer einem Schuss Enrico Köppens, der sein Ziel verfehlte, keine nennenswerte Torgelegenheit (12.).

Der Unparteiische war laut Gästetrainer Marcello Dreher Reinhardt auch der Grund dafür, dass seine Mannschaft sich nicht mehr imstande sah weiterzumachen. „Wir haben fünf Fouls begangen, die größtenteils absolut harmlos waren und bekommen dafür jeweils direkt eine gelbe Karte. Wir haben uns vom Schiedsrichtergespann benachteiligt gefühlt und haben uns dann für diesen Schritt entschieden, zumal wir keine weiteren Platzverweise riskieren wollten“, erklärte Dreher Reinhardt.

„Leider ist während der ersten Halbzeitpause die Lage neben dem Platz eskaliert, sodass 5 Polizeiwagen anrücken mussten“, konnte Mosel das Geschehen nicht fassen. „Wir wurden als Nazi-Verein beschimpft. So hat sich alles hochgeschaukelt“, so Frank Schmidt, langjähriger Spieler, Trainer und Abteilungsleiter des TuS Dahlheim. „Das gibt reichlich Arbeit für die Spruchkammer.“ Schiedsrichter: Sebastian Hoppe. Tor: 1:0 Chris Lubitz (16.). Zuschauer: 220.

Julian Haas und Noah Schneider scheitern am Gestänge

FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen – SV Niederwerth 0:0. Ein Punkt ist bekanntlich zwar besser als keiner, aber die FSV tritt nach dem enttäuschenden Remis gegen die Insulaner auf der Stelle. „Wir waren gut im Spiel, sind hoch angelaufen, haben aber aus vier dicken Dingern keine Tore gemacht. Wir sind insgesamt zu ungefährlich“, war FSV-Trainer Sebastian Weinand über das Ergebnis maßlos enttäuscht. Alu-Pech beklagten aufseiten der FSV Julian Haas und Noah Schneider. „So müssen wir mit dem 0:0 gegen eine Mannschaft auf Augenhöhe leben. Das tut weh.“ Schiedsrichter: Lasse-Andreas Pfaff. Zuschauer: 100.