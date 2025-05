Nachdem der 25. Spieltag der Fußball-Kreisliga A3 bereits am Donnerstagabend in Hundsangen eingeläutet wurde, stehen die restlichen sechs Begegnungen am Sonntagnachmittag an. Im Mittelpunkt stehen dabei die Partien in Bornich und Bad Ems.

In der Fußball-Kreisliga A3 sind bereits drei Entscheidungen gefallen: Da die Reserve der SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth nicht aufsteigen kann, kehrt der FC Kosova Montabaur 12 Monate nach dem Abstieg postwendend in die Bezirksliga zurück. Mit dem TuS Katzenelnbogen/Klingelbach und dem TuS Singhofen stehen zwei Absteiger in die B-Klasse fest. Gesucht werden noch der Teilnehmer an der Aufstiegsrunde zur Bezirksliga sowie der Tabellenzwölfte, der ebenfalls ab Sommer der B-Liga angehören wird.

Sportfreunde Bad Ems - SV Diez-Freiendiez (So., 14.30 Uhr, Hinrunde: 1:3). Im Duell der um den ominösen Strich platzierten Teams wollen die Kurstädter den Kontrahenten vom Wirt auf den Abstiegsplatz zerren und die eigene Ausgangsposition verbessern. Allerdings entschied der SV die jüngsten drei Begegnungen mit den Sportfreunden für sich. Zudem treffen die Kicker vom Wirt zum Abschluss der Runde auf Absteiger TuS KK, während die letzte Aufgabe der Bad Emser in Niederahr schwieriger zu lösen sein dürfte. „Das ist ein Finale für beide Mannschaften. Wir sind gut vorbereitet und wollen auf dem kleinen Platz alles klar machen“, geht SV-Coach Serkan Akcakaya die Partie erwartungsfroh an. Kollege Süleyman Düzce setzt auf den frischen Rückenwind des jüngsten 4:2-Erfolgs in Singhofen. „Wenn es uns gelingt, die Diezer Offensive in den Griff zu bekommen, dann bin ich zuversichtlich, dass wir als Sieger vom Platz gehen.“

SG Bogel/Reitzenhain/Bornich - TuS Niederahr (So., 14.30 Uhr, in Bornich, Hinrunde: 3:3). Welches der beiden Teams löst das Ticket für die Aufstiegsrunde zur Bezirksliga? Derzeit hält der TuS die etwas besseren Karten in Händen und gedenkt auf den Loreleyhöhen die einen Zähler weniger aufweisenden Dreier-Kombinierten mindestens auf Distanz zu halten oder im Optimalfall entscheidend abzuhängen. Im Duell Heimstärke (9/1/2) mit Auswärs-Faible (10/1/1) dürfte es vor allem auf die bessere Tagesform ankommen. „Mit den letzten Resultaten und der Spielweise sind wir mit Ausnahme der ersten Halbzeit gegen Diez zufrieden“, sagt SG-Trainer Andreas Nickel, der die Niederahrer als körperlich und spielerisch stark einstuft. Im Hinspiel kassierte BoReiBo erst in letzter Minute unglücklich den Ausgleich. Das soll am Sonntag nicht wieder passieren...

TuS Gückingen – TuS Holzhausen (So., 14.30 Uhr, Hinrunde: 3:1). Da sich die Kellerkinder Bad Ems und Diez-Freiendiez duellieren und somit gegenseitig die Punkte streitig machen, kann auch der TuS Holzhausen nicht mehr absteigen und dementsprechend recht entspannt zum Vergleich der Geretteten an den Königstein fahren. „Die letzte Ungewissheit ist endlich vom Tisch. Ich hoffe, dass uns das befreit und wir nicht mehr so verkrampft auftreten wie zuletzt“, erhofft sich Holzhausens Coach Maximilian Minor wieder mehr Mut im Spiel nach vorne und wünscht sich einen einstelligen Tabellenplatz zum Ende der Runde. Der Kader der Mannschaft von der Bäderstraße dürfte am Sonntag gut aufgestellt sein, auch die Angeschlagenen haben ihrem Coach und künftigen Abteilungsleiter signalisiert, dass es mit Einsätzen wohl klappt.



TuS Katzenelnbogen/Klingelbach – TuS Singhofen (So., 14.30 Uhr, Hinrunde: 1:0). „Wie in der gesamten Saison werden wir auch am Sonntag wieder mit einigen Ausfällen klar kommen müssen. Es gilt das Beste aus der Situation zu machen, motiviert zu Werke zu gehen, um möglichst etwas Zählbares mitnehmen zu können“, fährt Singhofens Coach Steffen Richter vorsichtig optimistisch an den Hellenhahn. Beim TuS KK gilt es sich ebenfalls zu schütteln, nachdem Klarheit herrscht. Nun können hüben wie drüben die Planungen für die möglichst schnelle Rückkehr ins Oberhaus Fahrt aufnehmen. Zumindest auf den Trainerstühlen herrscht beiderseits Kontinuität: Jan Noppe und Steffen Richter stellen sich der Herausforderung, ab Sommer mit ihren Teams zum Kreis der Gejagten zu zählen.



FC Kosova Montabaur – SG Birlenbach/Schönborn (So., 15 Uhr, Waldschule Horressen, Hinrunde: 1:0). Ob’s dem noch nicht aller Sorgen ledigen Gast in die Karten spielt, dass die Kosovaren das begehrte Bezirksliga-Ticket schon in Händen halten? Das darf bezweifelt werden, denn der FCK ist ehrgeizig genug, um am Ende als Meister auf die überkreisliche Ebene zurückzukehren. Dementsprechend dürften die Kombinierten auf dem Kunstrasen an der Waldschule keine Geschenke zu erwarten haben. Das Team von Tim Detrois und Chris Jannik Dietrich befindet sich aber seit Wochen im Aufwärtstrend und wird alles tun, diesen fortzusetzen, um weiter A-Liga-Fußball anbieten zu können. „Wir haben mit Kosova und Hundsangen zum Abschluss zwar zwei ganz dicke Brocken vor der Brust. Ich hoffe aber, dass wir die Form der vergangenen Wochen konservieren und die Moral an den Tag legen können, die uns zuletzt Punkte eingebracht hat“, kündigt Detrois dem künftigen Bezirksligisten einen „guten Fight“ an.

SG Mühlbachtal – VfL Altendiez (So., 16 Uhr, in Miehlen, Hinrunde: 1:4). Während Johannes Bräutigam den Kombinierten aus Nastätten, Miehlen und Oelsberg wegen seiner Ampelkarte fehlen wird, steht Tobias Schmidt nach abgesessener Sperre wieder im SG-Kader. „Altendiez ist zwar klarer Favorit, aber wir wollen endlich den Klassenverbleib aus eigener Kraft in trockene Tücher bringen“, so SG-Trainer Steffen Schmidt, der mit beiden Platzverweisen nicht einverstanden war. Der VfL geht im Endspurt der Runde bei den Verletzten kein Risiko ein. „Mit Pascal Sander und Tristan Stahlhofen hat sich unsere Liste nochmals erweitert“, sagt Trainer Marcel Hannappel. „Die Mühlbachtaler stecken noch im Abstiegskampf und werden daher voll motiviert an die Sache herangehen. Wir wollen an das Hundsangen-Spiel anknüpfen und einen Auswärtssieg einfahren.“